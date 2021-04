Pese al fuerte calor, Progreso recibió regular afluencia

Regular jornada de turismo en puerto Progreso

Cientos de personas llegaron al malecón de Progreso para disfrutar de la playa, del mar y la gastronomía de los restaurantes, pero una visitante fue por un acto de fe: remojar sus pies en el mar en espera de un milagro para que desaparezcan sus dolores por la descalsificación de huesos en tobillos y rodilla.

Felipa May Can tiene 74 años de edad y es oriunda de Kimbilá (comisaría de Izamal), pueblo famoso por sus bordados en prendas de vestir. Desde hace más de 10 años no iba al puerto de Progreso por diferentes circunstancias y su presencia llamó la atención en la playa por su vestimenta de mestiza.

Sus hijas, hijos, yerno y nietos la animaron para que este domingo fuera al mar.

Ella, según dijo al reportero, sabe que por esas aguas del mar pasó Cristo y por ello se animó a ir al puerto, remojar sus pies y rodillas con la esperanza de obtener un milagro.

“No quería venir, pero ahora que vinieron mis hijas me animé. Está bonito todo, me gusta el agua, tengo miedo a la ola y está fría el agua, pero ya remojé mis pies”.

“Somos de Kimbilá, solo mi esposo no vino, se quedó a cuidar los pavitos”, comentó sonriente. “Venimos temprano, como a las 9, ya remojé mis pies, espero se me quite el dolor de mis pies. Aquí pasó Cristo, por eso vine, me duelen mis pies y rodillas”.

“Dice el doctor que es descalsificación de mis huesos de rodilla y que fui a tiempo a curarme. Soy católica muy creyente, diario veo la misa en la tele y sé que por aquí pasó el Cristo, le estoy pidiendo que me sane”.

Igual platicó que antes de regresar a su pueblo consumiría pescado, tomaría un vaso de “caguamita” y comería algo de botana.

La playa del malecón se pobló desde las 11 de la mañana y conforme pasaron las horas llegó mayor número de visitantes al puerto.

Poco a poco los prestadores de servicios del malecón instalaron las sombrillas de playa con mesa y sillas para rentar.

También salió el grupo de masajistas en busca de clientes mientras que los vendedores ambulantes caminaron varias veces de punta a punta por el malecón para ofrecer sus artículos de playa, frituras, golosinas, fruta de la época picada y accesorios telefónicos.

Desde temprano cientos de visitantes entraron al agua a lo largo de la playa del malecón, jóvenes se dieron su chapuzón desde el muelle de chocolate, también fue incesante el ir y venir de la gente que fue al muelle de pescadores y a los muelles del puerto de altura.

A simple vista se apreció que hasta el mediodía, la playa del malecón no estaba atiborrada de visitantes como se había visto en semanas anteriores, se notó la ausencia del turismo nacional y prevaleció la afluencia de visitantes locales.

Esto se notó porque la mayoría no rentó las palapas donde el consumo mínimo es de $350 por espacio ni toda la playa se ocupó de sombrillas con mesa y sillas, sino que los visitantes se asentaron en la arena junto al agua.— Joaquín Chan Caamal