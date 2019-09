Petición para legisladores

No deben atentar contra la familia y la niñez, señalan

Solicitamos a los legisladores no dañar más el tejido social, no atentar contra la familia ni violentar el derecho fundamental de la infancia a tener una vinculación estable con su padre y con su madre. Que no adoctrinen a nuestros hijos con falsas ideologías que confunden su sexualidad, expreso el doctor Víctor Pinto Brito, presidente del Frente Nacional Por la Familia en Yucatán.

El dirigente convocó a la sociedad a participar en la marcha por la vida y las libertades este sábado 28, a las 5:30 de la tarde, con salida en el “remate” de Paseo de Montejo, para marchar en forma pacífica, “con el objetivo de levantar la voz y exigir con respeto a todos los legisladores, tanto federales como locales, no agravar el problema de la muerte y crimen organizado al tratar de legislar en sus congresos el homicidio y feminicidio prenatal: aborto”.

En rueda de prensa efectuada ayer, el doctor Víctor Pinto se refirió a estos conceptos, en la promoción de esta marcha a la que esperan asistencia de unas 10,000 personas.

El dirigente indicó los siguientes conceptos:

En México se respira un aire de violencia e impunidad que afecta a millones de ciudadanos y sus familias, pero hoy la desesperanza ya es sofocante.

Estamos en una espiral que parece no tener fin, es desafortunado ver el sufrimiento de muchos padres que han perdido a sus hijos a causa de un robo o un secuestro; es doloroso que en pleno siglo XXI orillemos a las mujeres a atentar contra la vida de su propio hijo que está en su vientre o que se pretenda atentar contra el derecho de los padres a la patria protestad de sus hijos; preocupa mucho, de igual manera, esas iniciativas que pretenden legalizar las drogas que tanto daño hace a nuestros jóvenes. Hoy México vive un verdadero baño de sangre irracional.

De igual manera solo hace falta ver cómo algunas leyes atentan con la libertad de expresión y de conciencia que tanto ha costado a los mexicanos conseguir.

Por todo lo anterior, desde el 21 de septiembre miles de personas marcharon en más de 100 ciudades del país en una manifestación pacífica por el derecho a la vida y a las libertades fundamentales. Yucatán no se puede quedar atrás —indicó sobre la convocatoria a la marcha.

El Frente Nacional Por la Familia (FNF) espera la participación de un gran número de familias.

A ellas agradecemos infinitamente su respaldo y concientización de la gran necesidad que hay en nuestro país de respetar la vida y proteger a la familia.

Con estas acciones, el FNF cumple cada día su misión de ser un movimiento cívico permanente, recordó el doctor Pinto.

Al finalizar su intervención, explicó que el propósito de la marcha es protestar contra algunas iniciativas de ley que se cocinan en la Cámara de Diputados y de Senadores, sobre todo en cuanto al derecho a la vida, que quiere en la actualidad que el aborto sea un derecho humano.— Claudia Sierra Medina

Recordó que las cinco organizaciones que integran el Frente Nacional por la Familia son Red para la Familia en Yucatán, La Red Pro Yucatán, Iniciativa Ciudadana, Unión por la Familia y Unión Nacional de Padres de Familia.

Todos aquellos que nos atacan, todos aquellos que están contra nosotros los respetamos, ellos también tiene derecho a manifestarse. Lo único que pedimos es que tengan respeto por nosotros, comentó.

Sobre el tema del matrimonio igualitario, que fue tocado por participantes en la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, el dirigente comentó que que sigue y que va a seguir por mucho rato.

El Congreso ya hablo, ya dijo lo que tenía que decir, ya se voto y todo lo que pase en el futuro eso ya no depende de nosotros. expuso.

La postura del Frente siempre ha sido la misma. La postura del Frente siempre ha sido el respeto a la soberanía de nuestro Estado y respetar la Constitución, dijo.

Expuso que la actividad que están convocando es marcha por la vida porque hay siete iniciativas que están en contra de la vida y dos a favor de lo que es la eutanasia; obviamente son las más peligrosas, por las que nosotros estamos más pidiendo porque pensamos nosotros que el primer derecho de los seres humanos es a vivir.

Comentó que si esto en el futuro llegara a aprobarse y convertirse en un derecho es peligroso porque como son cambios constituciones, en el momento en el que la Constitución cambie lo harán automáticamente o deben de cambiar todas las constituciones locales.

Recordemos que aquí en Yucatan está blindado el derecho a la vida porque acá si está expresamente dicho que la vida comienza desde el momento de la concepción, pero si cambia la Constitución Federal automáticamente también tienen que cambiar a estatal. Por eso es peligro, por eso es la protesta a nivel nacional.

Reiteró que están dando a conocer a la gente lo que está pasando porque gran parte de todo esto la gente no lo sabe.

El aborto es terrible porque no saben qué es en realidad. El provocar un aborto no sabe la gente qué es, qué está haciendo. Hay una norma que está muy mal que es la norma 046, que allá no habla de edad gestacional; es decir, puedes hacer la interrupción del embarazo hasta de unas 30 semanas.

Treinta semanas es un bebé que puede vivir perfectamente bien en una incubadora, entonces es una masacre.

En Yucatán está prohibido el aborto. El problema es la norma 046 que de facto legaliza el aborto a nivel nacional prácticamente porque habla del embarazo cuando es producto de violación que deja en libertad total inclusive hasta a las adolescentes, para poder ir a solicitar un aborto independientemente de la edad gestacional y ni siquiera el consentimiento de los padres. Entonces es bastante peligroso, advirtió.

En cuanto a tema de las libertades de la marcha, el doctor Pinto explicó que esta es por la libertad de expresión.

La actividad comenzará en el remate de Paseo de Montejo y el destino no se informa por algunas situaciones de seguridad.

En el acto informativo estuvieron Altia Celis Quintal, vicepresidenta del Frente Nacional por la Familia; Víctor Chan Martín, representante de la Coalición Nacional Iniciativa Ciudadana, y Reyes Augusto Escalante Escalante, vocero de la Unión Nacional de Padres de Familia Capítulo Yucatán.