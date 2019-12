Petición que no se atiende aún

Oídos sordos del gobierno estatal por caso del CRIT

A pesar de las más de 40 mil firmas reunidas a través de la plataforma Change. Org, entregadas al Palacio de Gobierno y al Congreso del Estado, madres y padres de niños con discapacidad que son atendidos en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón no han recibido respuesta alguna a la petición de que el CRIT local cuente con suficientes fondos para la atención de sus hijos.

“Somos familias, sin ningún tipo de afiliación política ni partidista, somos madres y padres que queremos lo mejor para nuestros hijos, y con la respuesta de ignorarnos e invisibilizarnos que nos da el gobierno estatal nos manda un mensaje de que no somos importantes, que les molestamos.”, dijo Xixili Fernández Casado, una de las mamás afectadas.

Recordó que el pasado cuatro de diciembre acudieron con las firmas reunidas en la plataforma al Palacio de Gobierno y los recibió la subsecretaria de gobierno Carmen González, quien les escuchó por 10 minutos, pero no les dio ninguna respuesta. Dijo que ese día a la misma hora el gobernador Mauricio Vila Dosal, acompañado por la directora del DIF y del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, con quienes han trabajado en las necesidades de mejora del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), realizaron un evento de promoción de mejoras en el mismo CREE.

“No sólo no nos invitaron, sino que no mencionaron ni una sola vez todo el trabajo que hemos hecho como población interesada y partícipe de este asunto, lo que nos demuestra que este gobierno no tiene las puertas abiertas a la participación ciudadana real porque no están dispuestos a escuchar lo que no hacen bien”, dijo Xixili Fernández.— Luis Iván Alpuche Escalante

Indicó que como familias están devastadas al ver cómo sus hijos están perdiendo lo avanzado, están perdiendo su salud y se está poniendo en riesgo su desarrollo y su vida futura.

“ Espero que les pese la conciencia a todos los políticos que no han evitado este desmantelamiento del único servicio de rehabilitación integral infantil”, comentó.

La entrevistada expresó que con los diputados tampoco lograron gran cosa. Se han reunido con Kathia Bolio, Victor Merari, Milagros Romero y Mayté Moisés y todos ellos les dieron la misma excusa sobre los recortes de presupuesto.

“Pedimos oficialmente participar en su debate de presupuestos y tampoco, propusimos una reasignación presupuestaria para tener un presupuesto más inclusivo donde se reduzcan las partidas a comunicación social y promoción del gobierno para aumentar la destinada a la discapacidad y nada. Así que estamos decepcionados también con los diputados”, dijo.

Sobre el anuncio del gobierno estatal de invertir en un CREE de vanguardia, dijo que si este anuncio fuera acompañado de un presupuesto acorde estarían contentas. Aseguró que para eso deberían haber hecho pública su inversión concreta en millones y obviamente no lo han hecho porque todo esto es una pantomima, además de no establecer plazos, ni cantidad de profesionales que van a contratar ni ningún detalle más.

“Quienes somos usuarias del CREE sabemos que no es viable lograr lo que dicen. El CRIT costaba 43 mil pesos al año por persona porque el tratamiento que necesitan los niños es caro”.

Indicó que el CREE atiende a 6,400 usuarios al año y tiene un presupuesto raquítico, por eso está demasiado lejos de poder convertirse en un centro de vanguardia.

Al día de hoy, dijo, sólo nos ofrecen estimulación temprana y terapia física, y los niños no pueden esperar, su salud está en juego, es como si les estuvieran dando medicina rebajada en agua, igual.

Las mamás y papás que han emprendido esta causa por sus hijos siguen acudiendo al CRIT con la esperanza de que regresen todos los servicios que tenía antes.

“Ahora solo quedan dos médicos especialistas, antes teníamos 12. Ahora las terapias son grupales y en muchas ocasiones son las personas de trabajo social quienes las llevan, casi no hay espacios para tomar terapias de lenguaje u ocupacional porque hay pocos terapeutas para la cantidad de niños y no se dan abasto”, dijo la madre de familia.

Apuntó que en vez de lograr que el CREE mejorara su atención para igualarse al CRIT, lo que están provocando es que la calidad de la atención del CRIT sea cada vez peor y se parezca más al CREE. Lo que es una tragedia, indicó.

“Necesitamos que la sociedad entera despierte, la discapacidad nos puede tocar a cualquiera, y desde luego que sepa la gente que si a alguien le llega a su familia un niño con discapacidad neuromotora, mejor que huyan de Yucatán, porque aquí no hay la atención que necesitan.

“El presupuesto 2020 ya se ha aprobado con un recorte del 31% con respecto a 2019 de la partida destinada a la Atención a la Discapacidad. Pero los niños y niñas siguen existiendo y necesitando atención integral. Estaremos muy, pero muy vigilantes de cada paso que el gobierno dé en este sentido. No vamos a dejar que nos den atole con el dedo”, recalcó.

Desesperación

Xixili Fernández indicó que como familias están devastadas al ver cómo sus hijos están perdiendo lo avanzado y su salud, y se está poniendo en riesgo su vida futura. “Espero que les pese la conciencia a los políticos que no han evitado este desmantelamiento del único servicio de rehabilitación integral infantil”, dijo.

Síguenos en Google Noticias