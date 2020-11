Petición sin precedente

Solicitan apertura al Congreso sobre los presupuestos

En inédita medida, el colectivo “¡Ya Basta! No a la corrupción. Cero tolerancia a la impunidad” solicitó al Congreso del Estado que todo el proceso legislativo para la aprobación de las leyes de ingresos y del presupuesto de egresos 2021 se lleve al cabo bajo los principios del modelo de Parlamento Abierto.

Esto significa que el proceso —desde la presentación de las iniciativas y el análisis y trabajo en comisiones hasta la discusión y eventual aprobación en el pleno— se desarrolle bajo las bases de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, ética y probidad parlamentaria, uso de tecnologías y manejo de datos abiertos. En síntesis, apertura total a la ciudadanía.

En teoría, explica el grupo promotor de ¡Ya Basta!, ni siquiera debería mediar una solicitud de este tipo para el Congreso, ya que esos principios quedaron establecidos en el Capítulo II de la Ley de Gobierno —de los artículos 10 bis al 10 octies— del Poder Legislativo al adoptarse este mismo año el modelo de Parlamento Abierto.

“De acuerdo con la ley, los diputados deben promover la participación de la ciudadanía en los trabajos legislativos”, indica Blanca Estrada Mora. “Los ciudadanos tenemos derecho a opinar, tenemos derecho a voz, aunque, claro, sin voto”.

La profesora Estrada Mora explica los motivos y los alcances de la petición al Congreso en una entrevista en la que participan también otros dos integrantes del equipo promotor de ¡Ya Basta!: Marysol Canto Ortiz y Nicolás Andrés Dájer.

Los tres subrayan la trascendencia del proceso legislativo en torno a las leyes de ingresos y el presupuesto de egresos del Estado, porque está en juego un tema que atañe a todos los yucatecos, no solo al sector público.

Igual de trascendente, añaden, será la respuesta que ofrezca el Congreso —la petición fue entregada por escrito en las oficinas de todos los diputados que integran la Junta de Gobierno y Coordinación Política—, porque de entrada los legisladores ya están obligados por ley a respetar y hacer valer los principios de Parlamento Abierto y no se espera una contestación que contravenga esos criterios.

Primer gran paso

Los integrantes del grupo promotor del colectivo dicen también lo siguiente:

—¡Ya Basta! colocó en la agenda los modelos de Gobierno Abierto y Parlamento Abierto. En la más reciente sesión de seguimiento del Observatorio Ciudadano de cumplimiento de los compromisos adquiridos en los temas de la agenda ciudadana y de las promesas de campaña más publicitadas de quienes hoy son gobernador del Estado y alcalde de Mérida expresamos satisfacción por la aprobación unánime del Congreso, en mayo de este año, del modelo de Parlamento Abierto.

—Esa aprobación representó un paso más para el fortalecimiento de la participación ciudadana en los asuntos públicos y en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas.

—Con esa base, y con el antecedente de las inconformidades que generaron el año pasado la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2020 del Ejecutivo, cuando ya se habían aprobado en un proceso que pasó en lo oscurito, ¡Ya Basta! decidió solicitar al Poder Legislativo que todo el proceso en torno a esos ordenamientos se haga conforme a los principios de Parlamento Abierto.

Competencias

—El Congreso del Estado tiene que aprobar las leyes de Ingresos del Ejecutivo y de todos los municipios yucatecos. En el caso del Presupuesto de Egresos tiene que autorizar el del gobierno del Estado. Los de los ayuntamientos son facultad de los respectivos cabildos.

—Los ciudadanos somos corresponsables del manejo de nuestro dinero —que no es del gobierno— y también de la forma en que se lleve el proceso legislativo desde la recepción de las iniciativas hasta su aprobación. Es deseable la participación de la ciudadanía en la construcción de un presupuesto que nos debe importar a todos.

—Hoy en día la gente no sabe en qué consiste ese procedimiento, no sabe por qué se fijan tales o cuales cantidades y, algo muy importante, no conoce la fundamentación de las decisiones. Desafortunadamente es algo que a muchos no les interesa, pero a otros sí.

No solo pantalla

—No basta con la consulta, si se le quiere llamar así, de las autoridades a consejos consultivos que muchas veces ni siquiera saben de qué se tratan los asuntos que terminan por aprobar.

—En la exposición de motivos de la solicitud planteada al Legislativo se recuerda que la Constitución local dispone que el titular del Poder Ejecutivo debe presentar al Congreso, a más tardar el 25 de noviembre de cada año, las iniciativas relativas a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del gobierno del Estado que regirán durante el año inmediato siguiente.

—La Constitución también establece que el Poder Legislativo debe aprobar esas iniciativas a más tardar el 15 de diciembre, al igual que las leyes de ingresos de los municipios.

—Faltan pocos días para que se cumplan esos plazos. En poco más de dos semanas, si vamos al plazo máximo, deberán recibir los diputados las iniciativas del Poder Ejecutivo y a partir de ese momento tendrán menos de tres semanas para la aprobación.

—En nuestra petición planteamos que todo el proceso legislativo sobre el tema se haga bajo los criterios de Parlamento Abierto, como ya está establecido en la Ley de Gobierno del Congreso.

Interlocución

—Solicitamos también que se proceda a la creación de un micrositio específico para difundir toda la información sobre ese tema, el cual podría convertirse en un canal de interlocución entre legisladores y ciudadanos.

—El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental de los ciudadanos. Por lo tanto, lo establecido en nuestro marco jurídico vigente no debe quedar como un adorno en el papel o en las plataformas digitales. Debe convertirse en una herramienta práctica para construir una apertura legislativa genuina, un resorte que impulse la participación ciudadana en el ámbito público para lograr una efectiva e informada exigencia de rendición de cuentas a los gobernantes, y en instrumento fundamental de convivencia democrática.

—Hay un concepto tergiversado de la rendición de cuentas. Rendir cuentas no es decir en un informe lo que nos quieren contar. Es la obligación de informar de manera fundada y motivada sobre los planes, programas y acciones que se van a llevar al cabo. No es decir lo que se quiera cuando ya está consumada esa acción.

—En resumen, rendir cuentas es detallar qué se va a hacer, por qué, para qué, a quiénes va a beneficiar, etcétera. Los gobernantes manipulan ese principio al decir en un informe lo que ya se hizo. Te cuentan lo que quieren y eso está muy lejos de ser rendición de cuentas.

—El Congreso del Estado se encuentra ahora ante una buena oportunidad de estrenar con éxito el modelo de Parlamento Abierto. Qué mejor estreno que con la apertura a la ciudadanía de todo el proceso legislativo relacionado con el manejo del erario en 2021.

—Es, al mismo tiempo, una oportunidad de demostrar que no se busca únicamente la ocasión de posar para la fotografía, la ocasión del lucimiento.

—Hay que darle a este momento la importancia que reviste. Los ciudadanos queremos saber cómo se construye el presupuesto del gobierno. Lograrlo será algo sin precedente.

—Esperamos una respuesta positiva. El debate enriquece, así que invitamos a especialistas en el tema a que también participen y aporten. La misma invitación hacemos a organismos y asociaciones que no sean parte de los consejos ya formados por el gobierno.

—Todo lo vivido este año, con las contingencias sanitaria, económica y climatológica, impone la necesidad de transparentar los asuntos públicos. Hagámoslo realidad.— ÁNGEL NOH ESTRADA

