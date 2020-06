Peticiones de empresarios, inviables por ahora: Mauricio Vila

“Hay un rebrote que está latente”, dice Vila a cámaras

Entendemos las dificultades de muchos negocios y empresarios, pero la prioridad en Yucatán primero será la salud y segundo la reapertura económica, enfatizó el gobernador Mauricio Vila Dosal al responder a las peticiones de los sectores restaurantero, comercial y empresarial, de ampliar el porcentaje de aforo y permitir la apertura de negocios sábados y domingos en esta etapa de la pandemia.

Advirtió que su gobierno no cederá a las presiones de ciertas cámaras empresariales, cuyas peticiones son válidas y justificadas, pero la reactivación económica se realiza de manera muy responsable, con criterios de expertos en salud y por ello no puede poner en riesgo la vida de miles y miles de yucatecos, sobre todo ahora que aumentó la movilidad humana con la aplicación de la “ola uno” y el auxilio a la población que sufrió las afectaciones por las tormentas “Cristóbal” y “Amanda”, por lo que hay un riesgo de rebrote como ocurre en estos momentos en China.

“Evidentemente en todo el Estado hubo un incremento de movilidad para atender a las personas damnificadas y hay un rebrote que está latente, simple y sencillamente por ese aumento de movilidad”, explicó en una rueda de prensa. “Lo dijimos desde el primero día, las ‘olas’ tienen una duración mínima de 14 días; en la ‘ola dos’ se acabarán las restricciones de la ‘ola uno’; la ‘ola 2’ se estará evaluando el 22 de junio. Si vamos bien, si las condiciones de salud, si nuestra ocupación hospitalaria, si nuestra tasa de crecimiento y de reproducción del virus está controlada, estaremos pasando a la ‘ola 2’; si no, nos quedamos en la ‘ola uno’”.

Destacó que si Yucatán no hace bien las cosas y esta apertura económica no resulta, estaremos como está hoy China, que regresa al confinamiento y al cierre de muchas cosas. Reveló que ha escuchado opiniones de que no puede ser que por 60 o 70 casos diarios de coronavirus se pare toda la economía local. “Si en Yucatán hubiese 60 o 70 casos diarios y no hay una regresión... En China, por 31 casos están cerrando toda la ciudad de Pekín”, dijo el mandatario.

“Creo que es importante que aprendamos de los errores que hay en otros lugares del mundo, que aprendamos de los casos de éxito que se han dado, y apresurar la reapertura de la economía simple y sencillamente pensando en el tema económico es algo que no ha funcionado”, subrayó. “Tenemos la sensibilidad, y aunque sabemos la necesidad de la reapertura económica, esta no puede estar por encima de la vida de las personas. En ese sentido, nosotros estamos tomando las medidas con base en lo que nos indican nuestros expertos; los restauranteros y comerciantes mandaron algunas cartas y todas las solicitudes las atendemos, el comité de expertos analizó las propuestas y estamos viendo que en estos momentos no es viable, , ¿por qué?, porque no han pasado los primeros 14 días de la aplicación de la ‘ola uno’, porque no sabemos cuál es el impacto que va a tener en la enfermedad con el aumento de la movilidad”.

Dijo que es solidario y empático con la crisis por las que atraviesan los empresarios, pero también les pide su solidaridad para que coadyuven al cuidado de miles de vidas humanas y esperen que haya condiciones de menor riesgo de contagio con todas las medidas de control sanitario que se implementan precisamente en el sector empresarial.

Vila Dosal destacó que sí escucha a los empresarios y sectores económicos, tan es así que se reunieron en la segunda y tercera semana de junio y con base a ese diálogo programaron la reapertura. Y puso varios ejemplos de este diálogo: el gobierno proponía que los comercios al por menor estarían en la ‘ola tres’ y se programó la reapertura de comercios para el 7 de julio, pero dada la importancia y preponderancia que tiene el comercio al por menor en la economía de Yucatán, y al gran número de empleos se pasó a la ‘ola uno’ y abrieron el 8 de junio, prácticamente un mes antes.

Los hoteles también estaban en la ‘ola tres’ y pasaron a la ‘ola uno’ con un porcentaje pequeño de ocupación; los restaurantes estaban en la ‘ola dos’ y debían reiniciar actividades antes del 22 de junio, pero al escuchar las necesidades y problemas de estos sectores se adelantaron las reaperturas con algunas medidas restrictivas como la prohibición los fines de semana, horarios recortados y cupos limitados, expresó.

“Entiendo a los empresarios, restauranteros y comerciantes, sé la difícil situación por la que están pasando, sé que la cosa no está nada fácil, no está nada fácil para nadie, pero, en ese sentido, nuestra principal responsabilidad como gobierno es salvaguardar la vida de la gente”.

“He escuchado algunos comentarios de algunos empresarios que dicen: ‘gobernador, pero es que la gente de todas maneras se puede morir, ¿se va a morir, no?’ Eso pues a lo mejor para algunas personas puede ser aceptable, pero para un gobierno no es aceptable asumir que la gente se va a morir, nuestra obligación es hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder minimizar los riesgos de esta pandemia y así lo estamos haciendo de manera muy responsable”.

Respecto al repunte que se ve en las estadísticas de la Covid-19 en Yucatán, el gobernador dijo que es normal que haya más casos porque está ligado al mayor número de pruebas que se aplican para cortar el contagio masivo y ahora hay mayor movilidad humana. “Por ello es importante esperar los 14 días de la “ola uno”, para ver cuál es el impacto real de la pandemia”, aseveró.— Joaquín Chan Caamal

Restauranteros/ Opinión

El líder de la Canirac, Roberto G. Cantón Barros, habló de la negativa del gobierno estatal.

Se niega el gobernador

En reunión por Zoom con miembros de Consejo Coordinador Empresarial, del cual la Canirac forma parte, el gobernador Mauricio Vila expresó su negativa ante la petición que le hizo esta Cámara en días pasados, para abrir las áreas de comensales de sus restaurantes los fines de semana, así como la ampliación del aforo mínimo permitido al 50%.

No hay condiciones

El argumento fue que según el grupo de expertos del comité consultivo, formado por el gobierno para el manejo y toma de decisiones con respecto a la pandemia, aún no se cuentan con las condiciones para cumplir con dichas peticiones.

“No encuentro sentido...”

El presidente de la Canirac Yucatán, expresó su desacuerdo toda vez que “el coronavirus no es más infeccioso los fines de semana. No encuentro el sentido en limitarnos a ciertos días si ya nos han limitado el aforo en nuestras areas de comensales”, expresó.

“Los días más importantes”

“Los sábados y domingos son los días más importantes de la semana para nuestra industria y las medidas sanitarias ya están implementadas en los restaurantes. Somos el único estado del país, de los que están reactivados, en el que no se permite operar las áreas de comedor a sus restaurantes los fines de semana. Vamos a esperar el anuncio del semáforo estatal la tarde de hoy, para ver si entramos a la ‘ola dos’ o las condiciones nos permiten abrir sábados y domingos a partir de la próxima semana”, acotó.

20 mil empleos perdidos

La industria restaurantera en Yucatán genera 76,000 empleos de los cuales 20,000 ya se han perdido, lo que es equivalente a 4,000 unidades de negocio de venta de comida que han cerrado sus puertas definitivamente durante los últimos 90 días, dijo.