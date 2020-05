Pico de coronavirus en Yucatán sería de tres semanas más

MÉRIDA.- El pico de la pandemia del coronavirus Covid-19 en Yucatán sería de al menos tres semanas más, por lo que en este período de alerta los ciudadanos no deben de bajar la guardia en las medidas sanitarias, de confinamiento ni de sana distancia, sino todo lo contrario, incrementarlas, recomendó el médico Alejandro Guerrero Flores, especialista en enfermedades infecciosas y ex catedrático de microbiología clínica de la Facultad de Medicina de la Uady.

El gobernador Mauricio Vila Dosal, pronosticó que el pico de la pandemia estará en la tercera y cuarta semana de mayo y, si no se relajan las medidas, sanitarias en junio empezaría una baja en la curva de contagios.

Al respecto, el doctor Guerrero Flores manifestó que las fechas exactas

sobre los picos del proceso llamado "pico" de la epidemia, es de índole

biológico, social, y las predicciones basadas en cálculos matemáticos no son

precisas, solo son una aproximación.

El uso de cubrebocas en el automóvil

Respecto al uso del cubrebocas en el interior del automóvil y en sitios

abiertos, expresó que la medida podría ser retirada paulatinamente. Sin embargo, debe prevalecer en el trasporte público, en filas y en lugares en los que se considere necesario.

La convivencia con el virus

Asimismo, el especialista expresó que mientras no haya un tratamiento

eficaz y/o una vacuna "debemos de convivir con el virus SARS CoV2”.

