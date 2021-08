Pide ayuda tras destrucción

Un árbol tirado por “Grace” deja daños en su casa

Apenas habían pasado 40 minutos de que se comenzaron a sentir los vientos de la tormenta “Grace” y en varias zonas de Mérida ya había árboles, luminarias y postes caídos.

Karen Silveira Escalante estaba con sus dos hijas menores en su casa de la colonia Xcumpich cuando llegaron las primeras ráfagas.

Era la una de la tarde y en su jardín se habían esparcido varias ramas del frondoso almendro de la calle. Como aún no había lluvia, salió a recoger algunos gajos que obstruían las salidas de agua y luego volvió a entrar.

No tenía ni cinco minutos de haber cerrado la puerta cuando un ruido fuerte y seco hizo cimbrar toda la casa. Karen volvió la vista al jardín y solo vio ramas. El almendro de unos 10 metros de alto se había caído y su copa por un par de metros no llegó al umbral.

Más allá del árbol en el suelo, a Karen le impresionó ver dentro de su propiedad cables de energía eléctrica que sacaban chispas.

El almendro había caído sobre los cables de luz y que no se reventaron, pues el poste de la esquina de donde pendían también cayó. En su colapso el árbol derrumbó la barda de la propiedad de la mujer.

Al ver la magnitud de la situación, Karen entró en crisis nerviosa y llamó a Ayuntatel. Su llamada fue una de las 1,100 que se registraron en la línea del Ayuntamiento pidiendo ayuda. Desgraciadamente, relata, la ayuda no llegó.

“Lo que me desesperó mucho fueron esos cables que sacaban chispas, lo único que me contestaron (las autoridades) fue que llamara al 9-1-1, llamé al 9-1-1 y allí me dijeron que mandarían a los bomberos, pero no llegaron. Dos horas después volví a llamar y me dijeron que tienen muchas cosas que hacer y que llegarán cuando puedan llegar”.

Respuestas

Karen volvió a llamar al Ayuntamiento y les hizo saber que tenía miedo, pues los cables no dejaban de sacar chispas. Le respondieron que llame a la CFE, la cual respondió que no contaban con personal y que mejor llamara a Protección Civil donde nunca le contestaron.

Los únicos que llegaron fueron unos agentes de la SSP, quienes cortaron unos troncos que amenazaban con romper los cables de alta tensión.

Al volver a llamar al Ayuntamiento, y a pesar de que le habían asignado un folio, tenía que repetir su caso. Le contestaron que sí irían lo que finalmente sucedió la tarde del lunes, cuatro días después del paso de la tormenta.

Para entonces, los troncos ya habían sido retirados por los lugareños.

“El vecino de enfrente nos ayudó y durante el fin de semana cortamos todo lo que quedó dentro de la casa. Cinco volquetes de ramas y hojas sacamos el fin de semana. Cinco vueltas por un solo árbol, es un montón”.

El lunes, cuando llegó el Ayuntamiento, prácticamente solo quedaba recoger algunas ramas que quedaron en la vía pública. Ese mismo día llegaron los de la CFE, quienes colocaron un nuevo poste y restablecieron el servicio de luz.

Karen aclara que si solo hubiera sido por el árbol no estuviera hablando, pues entiende que es un fenómeno natural. El problema, repite, era el cable y su barda que prácticamente dejó su casa libre al paso de cualquiera.

“Creo que debe haber una mejor organización, entiendo que fueron muchos incidentes, pero no fue ni huracán (categoría) 1 y vea todo lo que hizo, si todos estos riesgos no los consideran una urgencia, ¿qué consideran urgencia?”.

Karen preguntó en una de las tantas llamadas que hizo al Ayuntamiento si la podían apoyar en algo, pues los daños implican gastos que no tenía previstos.

“Me dijeron que no porque no me aseguré que ellos fueran a darle mantenimiento al árbol”. Karen asegura que varias veces pidió al Ayuntamiento que podara el árbol, pero nunca lo hicieron.

Ella cuenta que solo una vez acudió personal del municipio, pero al ver que sobre las ramas cruzaban cables de la CFE tampoco hizo nada.

“El problema es que si yo lo hacía, si yo podaba el árbol me ponían una multa porque está en la vía pública”.

Karen ahora solo pide alguna ayuda al municipio para la reparación de los daños, pues lo más barato que le ha cotizado un albañil son $30,000.— IVÁN CANUL EK

“Grace” Afectada

La única opción que le dieron a Karen fue poner una queja en Servicios Públicos y esperar.

Daños

“Solo pido que me echen la mano con algo, con lo que sea, ya sea material o mano de obra, porque es un gasto que no está en mi presupuesto, no está así de fácil el gasto”, comenta la madre de familia. Y es que, además, con la descarga eléctrica se le quemaron su refrigerador, un calentador y varias lámparas.