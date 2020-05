Pide solidaridad el alcalde

Apertura no es que todo está bajo control —advierte

Apertura no es sinónimo de que la emergencia está bajo control, señaló el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, en su mensaje final de la sesión ordinaria de Cabildo, última de este mes y que se realizó de forma virtual en apego a las disposiciones de las autoridades sanitarias para prevenir contagios por el Covid-19.

El primer concejal aprovechó la finalización de la sesión para hacer una reflexión en torno a una eventual vuelta a la apertura de las actividades productivas. En este sentido explicó que hay una coordinación estrecha con las autoridades estatales para tomar las medidas que permitan una vuelta a la normalidad de forma ordenada y segura.

“Estamos atravesando una etapa crítica y delicada de la emergencia sanitaria”, dijo. “Con la implementación del semáforo epidemiológico pedimos a la población flexibilidad y solidaridad, no hay decisiones perfectas, necesitamos mucha coordinación, es una etapa muy sensible que demanda la colaboración de todos en las acciones a implementar. Apertura no es sinónimo de control de la emergencia”.

Al pedir de nuevo a los meridanos permanecer en sus casas, Barrera Concha dio por clausurada la última sesión ordinaria del Cabildo en este mes, sesión cuyos puntos se desahogaron en menos de 40 minutos con la participación de los 18 regidores, quienes unanimidad aprobaron la modificación de la Constitución Política del Estado en materia de derechos de los adultos mayores, a fin de proveerles de mejores condiciones de vida y derechos; un convenio de colaboración para la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública; por lo menos 22 convocatorias licitaciones para proyectos de la Dirección de Obras Públicas y se entregaron los informes de los diversos organismos paramunicipales correspondientes al mes de abril.

Previamente, al presidir la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Meridano de Protección Civil 2018-2021, el alcalde Renán Barrera aseguró que el municipio mantiene enfocados sus esfuerzos en la consolidación y fortalecimiento de acciones y programas para salvaguardar la vida de las familias, y ahora en particular ante la temporada de huracanes.

El edil encabezó esta actividad que por primera ocasión se realizó en forma virtual debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus, en la que exhortó a los participantes de los diferentes órganos de gobierno y de la sociedad civil a mantenerse en alerta durante la temporada de huracanes 2020 que oficialmente se inicia el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre.— Emanuel Rincón

—Si bien nos encontramos en una situación atípica como es la emergencia sanitaria por el Covid-19, la temporada de huracanes nos obliga a redoblar todas las medidas necesarias y prepararnos lo mejor posible para atender una eventual contingencia por la llegada de un fenómeno meteorológico —puntualizó.

Ante representantes del gobierno federal y estatal, el concejal remarcó la importancia de estar prevenidos sobre todo para salvaguardar la integridad y los bienes de las familias del municipio, de ahí que se ha trabajado en fortalecer el Sistema Municipal de Protección Civil para el establecimiento oportuno de las alertas y el seguimiento de los huracanes que pudieran amenazar la zona.

—En esta ocasión nos tocará actuar frente a una contingencia dentro de otra contingencia y para ello se establecerán códigos y protocolos sanitarios aún más estrictos —anticipó.

Comentó que en reciente reunión con el gobernador, Mauricio Vila Dosal, trataron éste y otros temas de importancia para la seguridad de la población y también para establecer los lineamientos y protocolos para la reactivación económica del municipio.

Destacó la estrecha coordinación que hay entre el Ayuntamiento de Mérida, Grupo ASUR y CIFAL Mérida, lo que ha permitido al municipio mantener actualizado el contenido del Programa Especial de Ciclones Tropicales 2020, mismo que estará disponible en la página de Protección Civil Municipal a partir del 1 de junio.

Barrera Concha indicó que la Comuna a través de la Unidad de Protección Civil Municipal se mantiene en constante monitoreo de fenómenos meteorológicos durante las 24 horas del día, lo que permite proporcionar información precisa sobre el pronóstico del tiempo que prevalece en la ciudad.

En su intervención Ramón Arjona Crespo, encargado del área de Meteorología del Organismo de Cuenca Península de Yucatán (Conagua), señaló que la temporada de huracanes de este año prevé la presencia de 30 a 37 ciclones tropicales, de los cuales de 15 a 18 se formarían en el Pacífico y de 15 a 19 en el Atlántico.

De este número, siete u ocho alcanzarían la categoría de tormenta tropical en el Pacífico; de cuatro o cinco serían categorías 1 y 2 y también hay probabilidad que cuatro o cinco se conviertan en súper huracanes de categorías 3, 4 y 5 en la escala Saffir-Simpson.

En su turno, Christian Chan Estrella, jefe de Protección Civil del Ayuntamiento de Mérida detalló que actualmente se trabaja en acciones de prevención en el municipio como la ubicación y revisión de los refugios temporales, material de apoyo y organización de la logística necesaria.

También dijo que se lleva a cabo la difusión de las medidas de prevención entre la población de las comisarías para que sepan qué hacer ante la llegada de un ciclón al municipio.

En su mensaje el Presidente Municipal, recordó que se cuenta con un fondo permanente, destinado a contingencias que permitirá tomar acciones inmediatas respecto a la compra de insumos, alimentos y medicamentos para dotar a los albergues temporales en caso de que se necesite.

Apuntó que como autoridades de gobiernos en conjunto y, sociedad unida tenemos que mantenernos alertas y atentos, -si bien ahora los ojos de todos los que habitamos en el municipio están pendientes de lo que acontece con la pandemia del coronavirus no hay que olvidar que nuestro estado es propenso a otras contingencias de tipo natural como la llegada de huracanes- sostuvo.

—Experiencias pasadas en Mérida ante el paso de huracanes, tormentas tropicales y ciclones, ha hecho que asumamos una cultura de la prevención civil y como autoridad más cercana a la gente, es nuestro compromiso otorgar a nuestros ciudadanos medidas preventivas, de seguridad y organización colectiva ante situaciones de riesgo—abundó.

Precisó que actualmente se cuenta con 68 refugios en total, de los cuales 18 se encuentran en colonias de la ciudad con capacidad para atender a 2, 940 personas y 50 en comisarías para dar albergue a otras 3, 362 personas.

En la reunión participaron 71 personas, representantes de instituciones de los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas, organismos sociales y sociedad civil, entre ellos Conagua, Telmex, Coparmex, Canirac, Canaco Servytur, Canacintra, Colegio de Ingenieros Civiles, así como las universidades Autónoma de Yucatán (UADY), Anáhuac-Mayab y Modelo, el Cuerpo Consular y Arquidiócesis de Yucatán, entre otros.

Municipio

Ayer se realizó la cuarta sesión del Consejo Meridano de Protección Civil 2018-2021.

Prevención

Ante representantes del gobierno federal y estatal, el alcalde Renán Barrera remarcó la importancia de estar prevenidos en la época de ciclones, sobre todo para salvaguardar la integridad y los bienes de las familias del municipio, de ahí que se ha trabajado en fortalecer el Sistema Municipal de Protección Civil para el establecimiento de las alertas y el seguimiento de los huracanes que pudieran amenazar la zona.