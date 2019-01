Piden al gobierno que intervenga en antiguo conflicto

“Calvario institucional”

Un conflicto que surgió durante el quinquenio de Ivonne Ortega Pacheco, fue heredado al gobierno de Rolando Zapata Bello y ahora es transferido a la administración de Mauricio Vila Dosal, representa, en opinión de un trabajador afectado, un “calvario institucional” que únicamente podría acabar si cesan la simulación y la “mano negra” de algunos funcionarios del área laboral.

La historia, de la que hemos informado con amplitud desde 2011, tiene como punto central al Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán y se remonta a 2010, cuando fueron despedidos numerosos empleados de esa dependencia, incluso con riesgos para la conservación del estatus sanitario de Yucatán al desmantelarse la estructura de vigilancia.

Entre los despedidos estuvo un grupo de médicos veterinarios —exsupervisores de la Comisión para la Erradicación de la Tuberculosis, la Brucelosis y otras enfermedades de los bovinos— que inició un proceso legal, en medio de “chicanadas” que en su momento atribuyeron a las autoridades del Comité y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, principalmente.

Entre los cesados estuvo Mario Humberto Ávila Basulto, quien desde octubre pasado ha enviado tres oficios al gobierno de Mauricio Vila a fin de pedir su intervención “para evitar que se sigan cometiendo actos posiblemente delictivos” y pugnar por el respeto a la ley y los derechos laborales.

En visita al Diario, el médico veterinario resume en los siguientes términos los problemas a que se enfrenta en la Junta de Conciliación y Arbitraje, plasmados en los escritos que dirigió al gobernador:

—Mi demanda por serias violaciones a los derechos laborales consta en un expediente que ya tiene más de 1,600 fojas, como resultado de ocho años de litigio. No ha concluido debido principalmente a acciones legaloides y “chicanadas” orquestadas de manera perversa por quienes dirigen la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que abusa de sus conocimientos amañados aprovechando la ignorancia jurídica del trabajador.

—Obran en el expediente 97/2011 varias quejas dirigidas a Armando Agustín Aldana Castillo, presidente de la Junta Local, sin que haya una atención adecuada en este litigio caracterizado por irregularidades, como entorpecer el proceso y dictar y revocar acuerdos con una actitud dolosa, falsa y temeraria.

—El 28 de febrero de 2018, de manera arbitraria, se decretó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido, situación que se impugnó pero fue negada.

—Posteriormente, esta autoridad laboral, mediante acuerdo del 18 de agosto de 2018, ordenó continuar el procedimiento. Todo un enredo procesal, a lo que hay que agregar que para la liberación de los cheques de salarios caídos éstos son retenidos a fin de exigir dádivas o “mochadas” para los altos funcionarios.

—De mi demanda laboral ya existe un laudo condenatorio firme —con fecha del 15 de febrero de 2016—, ya fui reinstalado en mis labores —el 25 de abril de 2014— y ya se me pagaron los salarios caídos. Sin embargo, no se han cumplido en su totalidad las resoluciones dictadas, pues falta cubrir el pago de la condena por las cuotas de Infonavit y Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), pero la autoridad laboral no está cumpliendo su responsabilidad en ese asunto.

—Con todos los pendientes, la Junta Especial No. 1, que preside Víctor Manuel Zozaya Quintín, decretó, de manera injusta y perversa, el archivo de este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

—Por deficiencias en el procedimiento se promovió nueva demanda. Tomando en cuenta que la primera no ha concluido, es válido preguntarse cuántos años más durará este calvario institucional.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Lío en un comité

Algunos puntos del conflicto en el Comité para el Fomento y Protección Pecuaria.

Antecedentes

A finales de 2010, el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco despidió a buena parte de la estructura de vigilancia sanitaria.

Inicio de una lucha

El personal cesado promovió acciones judiciales. En ese grupo figuran exsupervisores de la comisión para la erradicación de enfermedades bovinas.

“Mochadas” y “chicanadas”

Los integrantes del último grupo denunciaron una serie de “chicanadas” a lo largo del proceso. Ahora, uno de ellos, Mario Ávila Basulto, pone de nuevo el dedo sobre la llaga y acusa a la Junta de Conciliación y Arbitraje de coludirse con abogados para tratar de obtener “mochadas”, en perjuicio de los trabajadores.