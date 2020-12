Piden cifras específicas

De “ambigüedad” oficial se queja el titular del Macay

Las declaraciones del gobierno del Estado en torno a los recortes en cultura y las aportaciones que harán a los museos son ambiguas y con opacidad, considera el director del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán (Macay), Rafael Pérez y Pérez, quien afirma que se requieren datos precisos y cifras para saber qué pasará con los espacios como el que dirige.

El gobierno estatal emitió un comunicado en el que habla de los recortes presupuestales al área de cultura, pero no brinda cifras precisas de cuántos recursos pretende dar a las instituciones. Menciona que contemplan recursos para lograr la permanencia del Museo de Arte Popular y el Museo de la Canción, y que han propuesto una cantidad para el Macay, pero no dicen de cuánto.

Rafael Pérez y Pérez señala que en la reunión que se tuvo con las autoridades de cultura, se les dijo que el presupuesto para el museo que dirige era de cero pesos, pero luego se habló de la posibilidad de que se les otorguen $2 millones, que se les sugirió sean para cubrir la liquidación de los empleados. Así que desconocen si ante las citadas declaraciones, el gobierno se refiere a esos $2 millones, con los que es imposible garantizar la operación del Macay y tendrían que cerrar sus puertas. Lo mínimo que requieren para operar son $5 millones.

—Queremos que nos hablen claro, que nos digan qué cantidad aportarán al Macay, pues si son $2 millones, no es una solución, y ya tendríamos que estar preparando el cierre del museo.

La declaración hecha por el gobierno estatal es ambigua, carece de transparencia y es una medida dolosa y llena de opacidad, destaca.

También indica que cuando se les informó que no se tendría presupuesto para el museo, hizo una llamada a la diputada Paulina Viana Gómez, responsable de la Comisión de Cultura en el Congreso Estatal, quien le atendió bien y le dijo le mandara la información, lo cual hizo, pero posteriormente le ha vuelto a llamar “infinidad de veces” y ya no le responde.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

Señala que a la diputada probablemente ya se le olvidó que representa a los ciudadanos y no al Ejecutivo, por que al no querer responderle se está asumiendo como empleada del gobierno del Estado y no como representante de la ciudadanía.

—Ella (la diputada) tendría que estar cabildeando con los representantes de las instituciones que estamos atravesando esto, y con la ciudadanía que conoce sobre el tema para entender las carencias que hay. No debe olvidar que no representa a los partidos políticos, ni al gobierno, sino a los ciudadanos.

Hace un llamado a que se les hable claro y se les diga con certeza si recibirán recursos y de cuánto sería, pues mientras no tengan esta información no puede tomar decisiones respecto a qué pueden hacer.

