Piden consultar a quienes están al 100% en turismo

Un diálogo directo

El presidente del Consejo Empresarial Turístico (Cetur) de Yucatán, Jorge Carrillo Sáenz, declaró que el aumento del impuesto al hospedaje fue decisión de personas que no conocen a fondo la operación turística y se manifestó a favor de un diálogo más directo entre el gobierno y las agrupaciones que se dedican al cien por ciento a esa industria.

Entrevistado sobre las conclusiones de reciente foro de Grupo Megamedia acerca de las nuevas cargas tributarias en Yucatán, entre ellas el incremento al citado gravamen, el dirigente recordó que hace unos días asumió la presidencia de Cetur y desconoce si su antecesor participó en reuniones sobre el tema y en qué medida lo hizo, pero en su caso particular desde el principio estuvo en desacuerdo con el alza.

“Es muy inocente pensar que no importa subir el impuesto de un 3 a un 5%, que finalmente el turista lo va a pagar”, apuntó. “No es así. No podemos decir ahorita: ‘¿Sabes qué? Vamos a subir en este porcentaje el impuesto a partir de enero’. El sector hotelero dio sus tarifas a las agencias mayoristas desde hace meses, porque así se trabaja en el sector turístico. En marzo de 2020 vamos a fijar las tarifas de 2021”.

Jorge Carrillo, quien ha sido también presidente de la Asociación de Hoteles de Yucatán, recalcó que no puede ser que en octubre tengan que decir a las agencias mayoristas que le van a cobrar más porque el gobierno del Estado subió el gravamen.

“La agencia me va a decir: ‘No es mi problema’, y el que terminará pagando el aumento es el hotelero”, dijo.

Otro efecto negativo, agregó, recae en el turista y no es precisamente por lo que significa de manera unitaria ese incremento de 2 por ciento, sino porque el visitante puede alegar que está dejando una derrama no solo en el sector hotelero, sino en los restaurantes, los taxistas, etcétera, y no está bien que se le apliquen aumentos.

“Creo que debemos ‘apapachar’ al turista”.

“Sí me inquieta mucho el tema de este impuesto”, recalcó. “Los que tomaron la decisión no tienen claros los procedimientos en cuestión de las tarifas. Quiero pensar que los que nos dedicamos al turismo no nos hemos dado el tiempo suficiente para sentarnos con las autoridades y clarificarles la situación”.

Y ese diálogo, apuntó, debe concretarse de manera directa entre el gobierno y las asociaciones que de verdad se dedican al turismo al cien por ciento.

“No sé a quiénes consultan de repente ese tipo de cosas y esto perjudica al verdadero empresario turístico”, puntualizó.

El entrevistado añadió que en su condición de presidente de Cetur está en total disposición al diálogo abierto e, incluso, después de su nombramiento ya sostuvo una reunión de acercamiento con la secretaria de Fomento Turístico, Michelle Fridman, a quien expresó su apertura a la comunicación permanente.

Carrillo Sáenz dijo que entiende las necesidades recaudatorias del gobierno ante la situación actual, pero en lugar de afectar solo a los hoteleros se debió pensar en una decisión de impacto más general, como subir el Impuesto Sobre Nóminas, que hubiera sido una mejor solución.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Turismo y ocupación hotelera. Más conceptos

Jorge Carrillo Sáenz califica a 2019 de año “pasable”, no bueno, para el sector hotelero.

Márgenes pequeños

De enero a agosto tuvimos una ocupación arriba de la obtenida en 2018, pero con un margen muy pequeño, tal vez de uno o dos por ciento, señala el presidente del Consejo Empresarial Turístico. Septiembre, octubre y noviembre estuvieron más abajo.

No hubo congresos

El expresidente de la Asociación de Hoteles de Yucatán indica que un factor que repercutió en esa tendencia fue la falta de congresos de convenciones. Fue algo muy marcado, apunta.

Reto de nuevos hoteles

En cuanto a los pronósticos para 2020, dice que no quiere ver la situación en forma negativa, pero sí anticipa un gran reto por la construcción de más hoteles. “Nos tiene que quedar muy claro a todos los que estamos en el sector turístico que debemos sentarnos y platicar sobre estrategias conjuntas. De no ser así nos vamos a enfrentar a una crisis de porcentajes de ocupación hotelera muy alarmantes”, alerta.

