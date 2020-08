Piden facilidades para el uso de la bicicleta durante la pandemia

Un colectivo sigue su lucha para que se hagan ciclovías

Sí ha habido esfuerzos por parte del Ayuntamiento de Mérida en el tema de las ciclovías, pues se han adaptado tramos en algunas partes e incluso el gobierno del Estado cuando hace una carretera nueva pone una ciclovía, “pero aún no hay una política formal en ese sentido”, señala Everardo Flores Gómez, presidente de Cicloturixes, A.C.

“No vería mal que implementen ciclovías temporales, pero aquí siento que estas medidas son consultadas con órganos empresariales que simplemente nos las aprueban. Creo que por parte del Implan no ha quedado, creo que ellos han hecho su trabajo, pero a lo mejor deberían ser más insistentes”.

El dirigente piensa que al respecto del tema “el alcalde se detiene por su lógica de que quiere gobernar a todos sin problemas, pues como que tiene más presión por parte de los empresarios; de pronto, si el alcalde no hace nada (que beneficie a los ciclistas), no pasa de allí, tal vez algún comentario en redes, pero nada más; en cambio, si hace algo que ellos (los empresarios) sienten que es una agresión, hay más presión”.

Conveniencia

Flores Gómez señala que los empresarios piensan que mientras más movilidad de automóviles haya más ventas van a tener, “a pesar de que los hemos tratado de convencer de que más gente en bici en la calle sería mejor para ellos, pues ya se ha demostrado. “Aquí es tratar de convencerlos a ellos porque podemos convencer al Ayuntamiento, pero mientras no convenzamos a los empresarios, la Comuna les va a seguir haciendo caso”.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2018, en el estado por cada 100 hogares hay 57 bicicletas que se usan como medio de transporte.

Utilización

“Cada vez más personas la usan como medio de transporte: vigilantes, albañiles, repartidores…, se mueven en bicicleta. Aunque ahorita no hay escuelas, muchos estudiantes, trabajadores de oficina, talleres y empleados de gasolineras la usan”, dice Flores Gómez.

El entrevistado también reconoce que al andar en bicicleta igual hay riesgos de accidentes, algunos mortales como pasó hace dos semanas cuando dos albañiles perdieron la vida al ser arrollados por un tráiler.

Peligros

“Los riesgos están allí y no hemos querido ocultarlos, pero yo que me muevo en bicicleta creo que es posible guardando todas las medidas de seguridad y que hemos publicado en una guía de circuito urbano, que hicimos en conjunto con el Ayuntamiento de Mérida. Creo que si uno sigue estas medidas de seguridad: uso de chalecos, luces reflejantes, no ir en sentido contrario, utilizar vías alternas… los riesgos disminuyen”.— Iván Canul Ek

Colectivo Normas de vialidad

Everardo Flores Gómez, presidente de Cicloturixes, señala que muchos ciclistas desconocen la Ley de Tránsito.

Daños

“Desafortunadamente no hay ese conocimiento. Pero, obviamente, de que no lo conozca un ciclista a que no lo conozca un automovilista está peor el automovilista, pues tiene más posibilidad de hacer daño”, apuntó.

Rodadas

La asociación desde el 11 de marzo dejó de realizar sus rodadas nocturnas, debido a la pandemia de Covid-19. “Nos quedamos en la 470 más o menos. Ya van 20 rodadas que no hacemos. Y de acuerdo con lo establecido, hasta que estemos en semáforo verde, igual que las clases, hasta ese momento se podrán hacer actos masivos, y la rodada es un acto masivo”.

Exhortación

El dirigente exhorta a cumplir con los señalamientos y a estar siempre pendiente de los automóviles, pues muchos no respetan el límite de seguridad ni siquiera en calles secundarias, así como utilizar casco protector a pesar de que su uso no es obligatorio en el reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán.