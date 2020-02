Piden más control por coronavirus

El coronavirus se debe tomar en serio —advierten

Las autoridades mexicanas deberían asumir con mayor seriedad y cuidado las medidas sanitarias y de control para prevenir la llegada del coronavirus al país, advirtió el médico internista e infectólogo Russel Amir Rodríguez Sánchez durante la conferencia “La evolución del nuevo coronavirus 2019 por el mundo”, que dictó anteanoche.

En la charla organizada por el Sistema de Educación Médica Continua para el médico general, en el hotel Residencial de esta ciudad, el especialista habló de las características del virus, su evolución, agresividad y contagio, así como de las medidas preventivas para evitar su llegada a México.

Rodríguez Sánchez explicó que el coronavirus ya era conocido con antelación pues está presente en muchos casos de gripe; sin embargo, esta nueva variedad que afecta principalmente a China se contagia muy fácilmente y tiene una letalidad cercana al 3%.

La globalización, el comercio generalizado y la movilidad de la población facilita la proliferación de este tipo de padecimientos, lo que obliga a cada país asumir medidas preventivas y de control ante la sospecha de casos en su territorio, dijo.

Luego recordó que hace 11 años, con la emergencia de la influencia AH1N1, México fue de los países más golpeados, se paralizó y se tuvieron que poner en marcha acciones extraordinarias para contener la emergencia; ahora el país está ante una situación similar y si bien hasta ahora no hay casos confirmados, según el doctor Rodríguez Sánchez, las autoridades mexicanas no se están tomando en serio las medidas preventivas ni de control, y prueba de ello es que mexicanos repatriados desde China ante la contingencia no cumplen los protocolos elementales como son el aislamiento y la cuarentena necesaria; al contrario, a algunos hasta sus familiares y amigos les han realizado fiestas, convivencias y reuniones que poco abonan a crear un cerco sanitario.

“Las autoridades no están aplicando con rigor las medidas preventivas e incluso el personal médico carece de la infraestructura básica necesaria para trabajar y atender la emergencia, basta decir que se requieren mascarillas de carbón activado para médicos y enfermeras y aquí apenas hay cubre bocas” dijo.— Emanuel Rincón Becerra

El conferenciante hizo énfasis en que las autoridades deben cumplir c las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y evitar que se ponga en riesgo a la población en general.

