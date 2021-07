Piden no abusar de las consultas

Alto rechazo a ser funcionario en las mesas y casillas

Ni deberíamos estar preocupados por una consulta que no se justifica porque la ley no se consulta: si hay elementos para perseguir a algún funcionario se le tiene que perseguir con o sin consulta, expresó Patricia McCarthy Caballero, integrante del comité coordinador del Frente Cívico Familiar, al referirse a la consulta popular de este domingo.

En este caso particular de la consulta, como habíamos declarado antes, sentimos que es una consulta absolutamente innecesaria que no por ser legal se justifica, apuntó.

Desde luego, consideró, esto puede pesar en el ánimo de varios de los funcionarios de casilla a los que están invitando a participar.

“Si uno no cree que el esfuerzo vale la pena, pues no lo realizará”.

La entrevistada comentó que con datos del INE se ve el porcentaje de rechazo que originó sustituciones en los funcionarios de mesas y, efectivamente, en esta pandemia se agregaron tres causales de rechazo que no existían antes: estar enfermo, ser personal de salud involucrado en cualquier tarea de este tipo y el temor al Covid-19.

Estas tres causales aparecieron por primera vez en un proceso electoral y fueron de las cinco principales razones. La primera causa fue la falta de permiso en el trabajo.

La consulta está demasiado cerca del proceso electoral del 6 de junio pasado, que supuso un esfuerzo muy grande para miles de ciudadanos, señaló.

“Quienes han sido funcionarios de mesas de casillas saben el trabajo que significa, saben las horas que se tiene que estar en la sede más los trabajos previos de capacitación, sobre todo por la tensión que se vive ese día. Entonces es demasiado cercano un evento de otro”, dijo la dirigente.

Presupuesto

“Esa es una razón importante y, además, sabemos que hubo dificultades presupuestales en esta consulta. No sabes el organizar un proceso nacional de estas características que supone una logística con un presupuesto bajo y hay poco tiempo para la difusión”, refirió. “Así que creo que todos estos elementos se conjugan para ese problema”.

“Si la gente no cree que es algo necesario, ¿para qué participará?”, subrayó.

Sobre lo que se puede hacer para que se fomente la participación de la ciudadanía, expuso que no hay nada qué hacer, pues es una consulta innecesaria.

Usar estos temas, dijo, de alguna manera desacredita una herramienta, un instrumento de participación de democracia directa que es valiosísimo.

Figura

En el Frente Cívico apoyan las consultas como mecanismo de democracia directa, de hecho participaron hace varios años cuando se hizo la primera Ley de Participación Ciudadana en Yucatán, donde se introdujo esta figura, expuso.

Lo que no creemos es que se deba abusar de ellas, que por un lado las autoridades tengan toda la facilidad para consultar temas aun cuando no se requieran mientras que la ciudadanía, si quisiera someter un caso que realmente sea de su interés, tendría que pasar por un proceso tremendamente difícil y desgastarse para que pudiéramos ver las preguntas en una consulta.

Entonces la herramienta no es igual de fácil de utilizar para la ciudadanía que para las autoridades.

En contra

Por otro lado, opinó, si se empiezan a desacreditar estos ejercicios con temas irrelevantes estamos quemando algo que es valiosísimo.

Como autoridad no puedes consultar el incumplimiento de la ley, tienes que ver que se cumpla, subrayó.

Entonces, si tienes elementos para enjuiciar a cualquier persona pública lo debes hacer. Imagina qué pasaría si en la consulta saliera “no hay que hacerlo” o que no obtuviera el 40% necesario para que sea vinculante. ¿Aunque tengas pruebas no procederás contra ellos?, planteó.— CLAUDIA SIERRA MEDINA

Luego reiteró que respetan a las personas que quieren ir a participar.

De un vistazo

Temática

Expresidentes

Innecesaria

