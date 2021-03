Piden no cerrar playas

Buena derrama económica por la afluencia de ayer

El puerto de Progreso empieza a registrar en este primer trimestre del año una afluencia similar a la que tuvo en sus mejores épocas vacacionales antes de la pandemia del coronavirus y en el próximo período de Semana Santa podría tener un repunte máximo si no se cierra otra vez la playa.

Ayer, el malecón del puerto estuvo lleno de tope a tope. Según cálculos del empresario Francisco Lara Arjona, dueño del restaurante Barlovento, del puerto de Chuburná a Chicxulub habrían llegado alrededor de 40,000 vacacionistas, de los cuales un poco más de 10,000 se concentraron en las playas del malecón de Progreso.

Toda la playa disponible del malecón fue ocupada por los visitantes locales, nacionales y extranjeros, para quienes fueron insuficientes las palapas de los restaurantes. La extensa franja de arena fue ocupada por cientos de familias que sembraron grandes sombrillas, colocaron camastros o tendieron toallas para disfrutar del Sol, la brisa marina y los manjares marinos con cervezas y refrescos.

También se vio a una familia que aplicó una costumbre muy común en las playas de Acapulco: preparar sus alimentos en la propia playa como una forma de ahorro y para que los siete integrantes de la familia Agassini-Vilchis disfrutaran de un auténtico “picnic”.

Hasta saciarse

Alfredo Agassini hizo su parrillada de hamburguesas asadas al carbón y compró botanas y refrescos en el puerto. Solo invirtió $300 y todos comieron.

Muchas personas disfrutaron el agua de mar y algunos animales domésticos también tuvieron la suerte de acompañar a sus dueños. El buen clima permitió que los yates hicieran recorridos tranquilamente un poco más lejos de la orilla.

De nuevo regresó la alegría y el relajo juvenil por la presencia de los integrantes de la batucada “Maya do Rumba”, que tocó frenéticos ritmos a lo largo de la playa encendiendo el ánimo, la alegría y los bailes exóticos de muchachos, niños y adultos que no tuvieron pena de mover el cuerpo.

Fue una jornada tranquila, con mucho patrullaje de policías armados que recorrieron el malecón en vehículos e hicieron rondas a pie por la playa para detectar personas alcoholizadas o sospechosas y retirarlas de los lugares con mucha concentración de gente.

La gran afluencia al puerto se vio desde la carretera Mérida-Progreso, que tuvo intenso tráfico de ida alrededor de la una de la tarde. El caos vial se acrecentó por el cierre del puente que conduce a Chelem y Yucalpetén, presuntamente por un accidente. Este percance ocasionó que la entrada al puerto fuera lenta, casi a vuelta de rueda y se formara una larga fila.

Los restaurantes tuvieron una de sus mejores jornadas en ventas. Desde la calle se observó una ocupación de mesas al tope de la capacidad permitida por las autoridades sanitarias y respetando la sana distancia entre mesa y mesa y entre clientes.

Todos aplicaron los protocolos sanitarios como medición de temperatura, aplicación de gel en las manos y que al momento de entrada al establecimiento usaran cubrebocas.

La buena derrama económica en esos establecimientos animó a los propietarios del restaurante “Los Toros” para que abriera sus puertas. Aunque está en el segundo cuadro del puerto, tuvo buena afluencia.

De nuevo Eladio’s tuvo que cerrar el acceso a clientes por la alta demanda y para no rebasar la capacidad autorizada de 50%.

Sin duda fue una buena jornada para los prestadores de servicios de de Progreso y para los vacacionistas que disfrutaron un día soleado y un fin de semana de puente que coincidió con el pago de la quincena.

El empresario restaurantero Francisco Lara Arjona reconoció que Progreso tiene un nivel de recuperación muy bueno en estos momentos de la pandemia y espera que siga en las vacaciones de Semana Santa.

Suficiente

Dice que todavía el puerto no alcanza ni la mitad del nivel de visitantes y consumo que había antes de la llegada del Covid-19, pero es suficiente para que los restauranteros tengan ingresos que les permitan cubrir sus gastos de operación y salarios.

“El consumo está muy bueno y la asistencia de vacacionistas sigue creciendo”, dijo en entrevista. “No ha habido el exceso de gente que veíamos en las temporadas buenas de vacaciones, pero estamos saliendo adelante, nos está yendo bastante bien”.

No sabe si las autoridades del municipio y de salud del gobierno estatal cerrarán las playas durante las vacaciones de Semana Santa, pero considera que si toman esta decisión romperán el ritmo de recuperación y reactivación económica y del turismo. Sería volver a empezar de nuevo y perderían la oportunidad de que en estas dos semanas obtuvieran ingresos para sobrevivir hasta la llegada de las vacaciones de verano.

“Yo les pediría que no cierren las playas. También les pediría (a las autoridades) que manden más personal de seguridad a las calles y la playa para que estén pendientes de quienes no usan cubrebocas y no quieren aplicar la sana distancia. Creo que el mismo operativo de vigilancia que implementan en las vacaciones de julio y agosto lo deben hacer en Semana Santa para que no haya amontonamientos”, indicó el empresario.

“Poco a poco se va recuperando económica y turísticamente Progreso, y quien llegue de Mérida o cualquier parte de la república y del extranjero debe cumplir las medidas de prevención”, reiteró.

Lara Arjona dijo que “nosotros los restauranteros estamos dando el ejemplo, en todos los negocios: desde el más pequeño hasta el de lujo aplican las medidas preventivas y sanitarias”.

El dueño del restaurante Barlovento observa que la gente que va al puerto se cuida, respeta los protocolos y solo cuando come y bebe se despoja del cubrebocas. Pero cuando sale de su círculo familiar se coloca de nuevo el protector.

“Si la gente sigue cuidándose como lo está haciendo ahora, no habrá cierre de playas, no pasará de nuevo”, consideró.

“Nosotros estamos ayudando con las medidas sanitarias. No creo que se deba cerrar la playa en Semana Santa. No se trata de encerrarnos como presidiarios en nuestras propias casas. La pandemia es una enfermedad que llegó para quedarse, no se va a ir y nuestra obligación es cuidarnos para que no nos dé”, afirmó.

“Todos vienen a disfrutar el calorcito, el mar y una buena comida”, subrayó. “Estamos emocionados porque mucha gente está tranquila, estamos pasando al otro nivel de afluencia y esta tranquilidad permite que la familia salga y gaste. Esperamos que la vacunación contra el Covid-19 sea más rápida y que en tres meses la mayoría de la gente ya esté vacunada para que todos tengan la oportunidad de vacacionar”, dijo.

Otros restauranteros del malecón declinaron expresar sus opiniones de la recuperación actual y sus expectativas para Semana Santa “porque cada vez que hablan tergiversan sus palabras y al día siguiente ya tienen sobre ellos a las autoridades del municipio y de salud estatal”.

Mesero contento

El que también está contento con esta reactivación económica y turística es el mesero Luis Jorge Ballote Zapata porque ya recuperó sus ingresos y un poquito más con la llegada de los residentes canandienses y la afluencia de visitantes.

Perdió del 50 al 60% de sus ingresos en la fase crítica de la pandemia y el cierre de las playas, pero en estos meses de apertura hay mejoría tanto para el restaurante como para los empleados porque las propinas las reparten entre los que atienden mesas, los cocineros y los de la barra.— Joaquín Chan Caamal.

El señor Ballote Zapata toda su vida ha vivido y trabajado en el área de restaurantes. Empezó en Guacamayos, en Mérida, y fue el gerente de ese lugar por un tiempo. Luego trabajó en otros lugares hasta que llegó al restaurante Barlovento, donde lleva varios años.

“Hay un poco más de cuidado contra el coronavirus, la gente ya es un poco más responsable y eso ayuda a la reactivación del puerto”, dijo.

“La vacunación aquí en el puerto está trayendo calma y confianza y esperemos que en la temporada de la Semana Mayor se reactive más el turismo”.

Se le preguntó si cree que cerrarán las playas de Progreso y consideró que permanecerán abiertas porque la gente se cuida más. Sin embargo, si llegaran a cerrarla afectaría más a los restaurantes del malecón porque no vendría la gente. En cambio, el restaurante donde trabaja tiene clientes fijos como los canadienses y estadounidenses que piden comida para llevar.

Progreso Mejoría económica

La llegada de miles de visitantes beneficia a empleados de restaurantes.

Ingresos

El mesero Luis Jorge Ballote Zapata recuperó sus ingresos por la reactivación playera. Toda su vida ha vivido y trabajado en el área de restaurantes. Empezó en Guacamayos, en Mérida, y fue el gerente de ese lugar por un tiempo. Luego trabajó en otros lugares hasta que llegó al restaurante Barlovento, donde lleva varios años.

Más cuidado

“Hay un poco más de cuidado contra el coronavirus, la gente ya es un poco más responsable”, dijo Ballote Zapata.

Confianza

“La vacunación en el puerto está trayendo confianza y esperemos que en la Semana Mayor se reactive más el turismo”, indicó. Se le preguntó si cree que cerrarán las playas de Progreso y consideró que permanecerán abiertas porque la gente se cuida más.