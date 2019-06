Piden otro espíritu empresarial

No todo es buscar la rentabilidad, dice la Coparmex

El presidente de la Coparmex Mérida, José Antonio Loret de Mola Gómory, hizo un llamado a los empresarios para dejar de pensar sólo en la rentabilidad de sus negocios y actuar con responsabilidad social.

En su intervención el martes en la noche, en la mesa panel “Visión de Yucatán en el 2030”, realizada dentro del marco del IX Foro IMEF 2019, organizado por el capítulo Yucatán de ese instituto, el dirigente empresarial dijo también que existe un entorno favorable en la Península para impulsar el desarrollo económico.

En la mesa estuvieron, además el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, el secretario de Fomento Económico y Trabajo del gobierno del Estado, Ernesto Herrera Novelo, y el director general de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Benito Juárez (Quintana Roo), Enrique González Contreras, en representación de la alcaldesa Mara Lezama Espinosa.

Fungió como moderador, el presidente del IMEY-Yucatán, Francisco Álvarez Cuevas.

Responsabilidad social

Los alcaldes de Campeche y Cozumel, invitados también al evento, cancelaron su participación por problemas de última hora.

En su intervención, Loret de Mola Gómory señaló que en otros actos del Foro se dijo que “los empresarios sólo buscan la rentabilidad económica, pero desde el punto de vista de la Coparmex, que me honro en presidir, eso ya no es suficiente, eso ya no es el espíritu únicamente por el cual trabajamos”.

“Si no entendemos el momento histórico, de responsabilidad social que tenemos todos y cada uno, pero particularmente los empresarios, difícilmente estaremos a la altura de los que nos precedieron en la historia”.

En otro momento de su participación, Loret de Mola Gómory afirmó que en los tres estados de la Península, que tienen vínculos entre sí, existe un entorno favorable para el desarrollo social y económico.

Nueva independencia

El dirigente destacó el papel de Mérida como centro de servicios y capital médica y educativa de la zona, junto al enorme volumen de productos demandados por Quintana Roo, “que genera un gran mercado interno en la Península”.

Éste es de tal grado, dijo festivamente, entre los aplausos de muchos de los más de 300 asistentes al Foro, que propondremos “una nueva independencia de la Península de Yucatán”.

“Bueno —matizó—, al final de cuentas somos parte de una federación”. Pero insistió en que “tenemos un gran futuro, si nos ponemos de acuerdo”.

En este sentido, dijo que los empresarios tienen doble responsabilidad: “Poner de nuestra parte e impulsar la adopción por parte del gobierno de políticas públicas de largo alcance para que trascienda la Península”.

En su turno, el alcalde Barrera Concha habló del reto que representa para el Ayuntamiento el hecho de que Mérida sea un lugar que creció en 85 años de 250,000 habitantes, a un millón. “No hay ciudad que permita ese ritmo y satisfaga inmediatamente la demanda de servicios públicos”.

Clave

El funcionario añadió que contando la zona conurbada, la población de Mérida es de 1.200,000 personas, más las miles que se trasladan diariamente a la capital para trabajar en distintos oficios.

Eso propicia grandes retos para la ciudad, pero la clave principal para enfrentarlos, añadió el alcalde, es mantener lo que él consideró “las bondades de Mérida y de Yucatán en general: la alta participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y el sentido de identidad y de exigencia a las autoridades”.

Enrique González Contreras, representante de la alcaldesa de Cancún, en su turno comentó esta afirmación de Barrera Concha y dijo que “Yucatán tiene sociedad, lo que no existe en Quintana Roo. Allí nos faltan varias generaciones para lograr lo que vemos aquí”.

En Cancún, añadió, podemos ver edificios de departamentos con vecinos de ocho nacionalidades y la inmigración es tal que ya tenemos regidores cubanos y cada vez vemos más la llegada de venezolanos.

Por ejemplo, toda la zona aledaña a la estación de ADO está llena de restaurantes de comida venezolana y eso nos preocupa, agregó, porque implica el desplazamiento de “personal local”.

En este sentido, el funcionario llamó a los empresarios yucatecos que tienen sucursales de sus negocios en Quintana Roo a fortalecer la presencia de empleados oriundos de la Península.

Un asistente al Foro preguntó a González Contreras sobre el papel de la inseguridad en Cancún y en el estado en general.

El funcionario respondió que “la situación es de todos conocida y sí nos afecta, no lo podemos negar”, aunque el problema no es privativo de Cancún, sino se extiende a Playa del Carmen y Tulum.

Añadió que esperan ponerle freno a través del mando único policíaco. ¿En cuánto tiempo abatiremos la violencia? Pronto”, dijo.

Pacto social

Al comentar estas declaraciones, Loret de Mola Gómory afirmó que “algo que diferencia a Yucatán de Quintana Roo, la palabra específica que pone a Mérida y al estado como lugares distintos, diferentes, es el pacto social, no escrito que tenemos en Yucatán”.

“A pesar de las limitaciones económicas del interior del estado y de algunas zonas de Mérida, a los yucatecos”, añadió, “nos han enseñado a respetar las reglas (aunque algunos no las hayamos aprendido muy bien), y anteponer el bien común para mejorar a la sociedad, para buscar un mejor futuro para todos”.

Explicó que el desarrollo social y económico de la región está totalmente ligado a la capacidad de los empresarios para “poner el mejoramiento social y colectivo por encima del beneficio personal” y advirtió: “Vienen tiempos nuevos, tanto que, incluso, la propia administración federal está aprendiendo cómo opera un país”.— Hernán Casares Cámara

