Piden parques de patinadores

Con protesta buscan diálogo con candidatos

El skateboarding es una disciplina de deporte extremo que está ganando adeptos en Mérida a pesar de que se carece de infraestructura suficiente en los espacios para practicarlo, señalaron decenas de jóvenes que ayer se manifestaron pacíficamente en el Monumento a la Patria para exigir a los candidatos a la alcaldía de Mérida menos promesas y más parques de patinaje.

Hazaky Molina Torres, veterano practicante de este deporte, en nombre de sus compañeros explicó que el objetivo de esta manifestación pacífica, en el marco de la Bici-ruta dominical, es llamar la atención de los candidatos a la alcaldía en torno al skateboarding y la importancia de proveer a la capital yucateca de espacios adecuados para el mismo.

“Hay espacios, pero desafortunadamente no cumplen las expectativas ni las especificaciones de quienes practicamos este deporte extremo. Espacios como el de la colonia Alemán Naranjos, Serapio Rendón, Mulsay y Polígono 108 no fueron diseñados por especialistas, de modo que no permiten una práctica adecuada de los retos y suertes que este deporte exige”, comentó.

Luego añadió que únicamente la pista de skateboarding de Paseo Verde se aproxima más al ideal de “skate parks” que se necesitan.

Se calcula que tan solo en la ciudad de Mérida hay 300 jóvenes registrados que regularmente practican skateboarding, ya sea en patinetas, patines, scooters o bicicletas; el 21 de junio es el Día Mundial del Skate.

A esta protesta asistieron el candidato a regidor Rafael Rodríguez Martínez, en representación del aspirante panista Renán Barrera Concha, y Katia Victoria, del grupo juvenil “Hagamos Más Click”; por Jorge Carlos Ramírez Marín, candidato del PRI, hizo lo propio Jorge Armando García Totocho, candidato por el V Distrito y Adrián Valdéz Colin, coordinador de comunicación.— Emanuel Rincón Becerra