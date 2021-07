Denuncian represión

Piden por cubano que afrontará un proceso militar

La comunidad cubana que vive en Mérida recibió un mensaje por WhatsApp que salió de la isla, donde se informa que el joven militar Yoan Rodríguez se negó a participar en la represión de sus conciudadanos y ahora afrontará un juicio militar.

El mensaje con la fotografía del militar y su esposa que circula entre los cubanos que viven en Mérida, que compartieron con el Diario, señala que Yoan Rodríguez recibió un citatorio del Comité Militar en Ariza, Cienfuegos, para que comparezca hoy viernes a las ocho horas ante la corte militar.

Se informa que el militar recibió presiones de los mandos militares cubanos para que reprima a los que salieron a las calles en demanda de libertad, pero se negó.

Los funcionarios del partido comunista y del gobierno lo amenazaron, le dijeron que lo expulsarían de su trabajo y lo enjuiciarían, entre otras cosas más.

Su suegro Ariel Sánchez Pacho pide a los cubanos que oren por el militar en problemas y por su hija. Ambos son integrantes de la iglesia metodista de Ariza.

Precisamente, la conocida cantante, actriz y vedette Niurka Marcos resaltó el miércoles en su participación en un plantón frente al consulado de Cuba en Mérida, que militares y policías se despojen de sus uniformes y defiendan al pueblo, no que la repriman.

“Quisiera decirle a toda esa gente que esta uniformada en Cuba y que está saliendo a atacar a la gente que protesta, que no se les olvide que ellos también son pueblo, también carecen de medicina, de comida y de lo más elemental para vivir. Que no ataquen a su misma gente, que se quiten sus uniformes y defiendan a su gente, no la repriman ni agredan”, indicó.

Niurka Marcos se unió el miércoles al grupo de cubanos que vive en Mérida y que protesta por la represión en la isla contra la gente que salió a las calles para gritar “¡libertad!” el 11 de julio y cuyas declaraciones publicamos ayer.— Joaquín Chan Caamal

Frente al consulado, la cantante y actriz cubana dijo: “Estamos reunidos aquí, poniendo ese pequeño y aparente insignificante granito de arena de todos los cubanos que estamos fuera de nuestro país. Tenemos muchos sentimientos encontrados. El consulado es nuestra casa, es el recurso que tenemos para saber de Cuba, de amigos y familiares”.

“La gente que se ha quedado por pasión, por falta de recursos o posibilidades es porque ama su tierra, su país natal, allá esta la familia y se han quedado. Nosotros nos dio la oportunidad la vida de salir, tenemos que besar esta tierra y ser parte de esta maravillosa sociedad mexicana y yucateca”.

“Aunque estamos afuera del país, no hemos dejado de amar y venerar a nuestra Cuba. En el mundo, donde haya un cubano que levante la voz y haga más fuerte las peticiones de los que viven en Cuba. En varias entrevistas ya dije que el pueblo cubano aguantó vara durante muchísimos años, estuvo conforme”.

“Los cubanos somos seres humanos humildes, sencillos y nos conformamos por lo menos porque había de comer, había un hospital para llevar a tu enfermo, una escuela donde te educaban, con eso nos conformamos por años, aunque nos sentíamos reprimidos y limitados para crecer”.

“Pero ahora le arrebataron al pueblo lo poquito que humildemente habían tolerado y aceptado, llegaron a un límite y ya no tienen ni papel para ir al baño en sus casas. Por ello me sumo a mis compañeros cubanos que demandan un freno a la represión en la isla y no vamos a parar en denunciar desde el exterior y en nuestras redes sociales”.

Ustedes, dijo a las cubanas y cubanos que iniciaron el movimiento de protesta en Mérida, fueron los pioneros, yo soy materia dispuestas y grito al mismo ritmo de ustedes: Cuba libre, queremos libertad, ya no más patria y muerte, patria y vida.

Niurka destacó que el pueblo salió a protestar totalmente desarmado, habló con su sentimiento por la crisis que pasan e hicieron uso de su libre expresión para decir al gobierno que están cansados de la dictadura comunista y que quieren un cambio.

