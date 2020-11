Piden respeto a trabajadoras

El Issste se suma a conmemoración contra la violencia

La violencia es un problema de salud pública, no se trata de enfrentar a los hombres contra las mujeres porque también existen hombres violentados que son víctimas de violencia psicológica, muchos están afectados emocionalmente, hay hombres que sufren violencia económica, la violencia deriva en actos de corrupción y en lamentables muertes, señaló Mario Hernán Alcocer Basto, jefe de Atención Médica, en representación de la doctora Martha Eugenia Montemayor Curiel, suplente de la titularidad del Issste en Yucatán.

De acuerdo con un comunicado, el doctor refirió lo anterior en el marco del activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, que se realiza mundialmente cada 25 de noviembre, y con la finalidad de crear conciencia de la importancia de la prevención y erradicación de esta violación a los derechos humanos de las mujeres.

El mensaje institucional representa un fuerte abrazo colmado de respeto, solidaridad, sensibilización y cariño. Desde su ámbito de competencia, el Issste se suma a la realización de una profunda reflexión personal en congruencia con su compromiso por la igualdad de género.

La licenciada Flor Isela Vargas Sánchez, secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) en Yucatán, dijo que ésta contribuye a generar conciencia sobre el grave problema de la violencia de género, discriminación y desigualdad que viven las mujeres y niñas de México y en el mundo.

También comentó que es momento de sensibilizar y nombrar las acciones claras para atender la violencia de género a nivel institucional, de cumplir con los lineamientos de los códigos de ética y de conducta que establecen el protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual.

Luego refirió que la violencia de género se ha convertido en la actualidad en un problema estructural, que se dirige a todas las mujeres con el objetivo de aumentar o mantener la subordinación ante el género masculino.

Según expuso, esto normalmente es por la desigualdad que existe hacia las mujeres, esta violencia se presenta en los ámbitos domésticos, públicos, económicos, psicológicos, sexuales y de diferentes formas que afectan a la mujer desde su nacimiento hasta que llegan a una edad avanzada.

La licenciada apuntó que estadísticamente el 70% de las mujeres en el trayecto de su vida ha manifestado o sentido que existe violencia, por eso no debemos dejar de luchar.

“Nuestra lucha no ha sido en vano, se han alcanzado muchos logros, no podemos permitir más golpes, no debemos callarnos, debemos hablar, como autoridades y funcionarios públicos tenemos la obligación de proteger a todas las mujeres y detectar el acoso laboral y sexual”.

Martha Ivonne Solís Lugo, secretaria general de la sección XXXVI del Sntissste, dijo que los trabajadores utilizaron el color naranja como elemento unificador para identificar las acciones de esta iniciativa, como símbolo de un futuro más brillante y libre de violencia contra las mujeres y las niñas.

Asimismo, pidió respeto hacia las trabajadoras, evitar cualquier tipo de violencia y discriminación.

“Es momento de entender que tanto el hombre como la mujer tienen la misma capacidad, las mismas oportunidades para su desarrollo profesional, hay que aprender a respetarlos y ese respeto debe comenzar desde la casa, desde los padres, desde los cuidadores, desde el núcleo familiar para darle a los niños y adolescentes una educación adecuada desde esa etapa para que ellos vayan erradicando esa violencia y esa discriminación”, expresó.

La secretaria general pidió que existan alternativas de leyes para que se puedan aplicar en contra de todas esas personas que realizan maltratos hacia la mujer.

En el evento participó personal del Provac realizando acciones médicas y se obsequiaron libros, manualidades, entre otras actividades conmemorativas.