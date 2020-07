Piden se legisle en violencia política

Ven gran avance en fallo sobre un caso de Kanasín

La síndica del Ayuntamiento de Kanasín, Flor de Liz Xóchitl Delgado Caballero, calificó de gran avance en la lucha contra la violencia de género un fallo del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) a su favor.

Entrevistada poco después de que el Tribunal le notificó oficialmente de la resolución, la funcionaria municipal también solicitó al Congreso del Estado que haga las adecuaciones necesarias a las leyes locales para que estén en concordancia con las reformas a ocho leyes federales que se publicaron el 13 de abril pasado en el Diario Oficial de la Federación.

“En esas modificaciones se definen y sancionan las conductas violentas contra las mujeres que participan en procesos electorales o ejercen cargos de elección popular”, abundó. “Son en definitiva un gran avance contra la violencia política”.

Como publicamos, la síndica de Kanasín interpuso ante el TEEY una denuncia contra el alcalde, el secretario y el tesorero de Kanasín —Wílliam Román Pérez Cabrera, Marcelino Chan Dzib y Jorge Armando Quijano Roca, respectivamente— por una serie de hechos que configuran violencia política por razón de género.

Entre otras cosas, Flor de Liz Xóchitl Delgado detalló acciones que le impiden el ejercicio pleno de su derecho político-electoral de ser votada en la vertiente de ejercicio del cargo y denunció la retención de su sueldo, la negativa a entregarle documentación que solicita y un bloqueo a su trabajo en el municipio.

El Tribunal Electoral resolvió a su favor. Es la primera vez en Yucatán que una autoridad confirma y condena la existencia de la violencia política por razón de género ejercida por autoridades municipales.

El TEEY declara fundadas las acusaciones y ordena a los acusados que corrijan su actuación.

Al referirse al fallo, la promovente dijo que agradece a las autoridades electorales la valoración de su caso, que sólo refleja un problema grave en la administración pública.

“Esa resolución me hace creer en la justicia y me da fuerzas para continuar con el cumplimiento fiel de mis funciones”, añadió. “Estoy segura de que los ciudadanos seguiremos unidos y no les voy a fallar. Voy a seguir adelante y nadie me va a intimidar”.

Adelantó que quizás esta semana o la próxima dará a conocer noticias “muy interesantes al municipio”.

“Ya basta de corrupción”, exclamó.

La señora Delgado Caballero ha señalado abiertamente irregularidades en la administración municipal que preside Wílliam Pérez.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Antecedentes

El Ayuntamiento de Kanasín es escenario de un conflicto desde hace varios meses.

¿Quiénes lo protagonizan?

Por un lado está la síndica, Flor de Liz Xóchitl Delgado Caballero; por el otro, el alcalde, el secretario y el tesorero del Ayuntamiento, Wílliam Pérez Cabrera, Marcelino Chan Dzib y Jorge Armando Quijano Roca, respectivamente.

¿Qué ocurre?

La funcionaria denuncia bloqueos a su trabajo y represalias a raíz de sus señalamientos de irregularidades en la gestión de Pérez Cabrera. El Tribunal Electoral declaró fundada su denuncia.