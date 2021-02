Piden un diálogo

Busca la UPAY aclarar dudas por las certificaciones

Urge una mesa de diálogo entre el gobierno estatal y la Unión de Proveedores Audiovisuales de Yucatán (UPAY) porque surgieron rumores de que quienes no obtuvieron su certificado de buenas prácticas en 2020 tendrán que pagarlo y costear los viáticos de los verificadores de empresas privadas, indicó Miguel de Jesús Ku López, presidente de esta asociación.

“Queremos que nos aclaren si es cierto lo del cobro del certificado”, reiteró.

“Después de la manifestación en diciembre pasado de todos los grupos que forman la industria de eventos sociales, decoradores, fotógrafos, DJ’s y banqueteros, se instaló una mesa de diálogo con los banqueteros. De manera interna nos comentaron que la Sefotur pedía que cada uno de los proveedores audiovisuales debía certificarse en buenas prácticas”.

“De no tener ese documento, no podrían dar los servicios cuando se abra el trabajo. Varios no lograron esa certificación, que fue gratuita, porque en la primera fase se limitó a solo 1,300 empresas, pero en esta industria de eventos sociales hay muchos más que se dedican al destino de boda y a las bodas locales”.

Giros

El rumor que hay entre los prestadores de servicios de la industria de eventos sociales es que todos deben tener la certificación en buenas prácticas, entre ellos rentadoras de tarimas, valet parking, chef de postres, decoradores, pero los audiovisuales no todos podrán obtener este documento en una segunda fase porque son bastantes.

Además, como no hay una información oficial y el rumor crece y crea incertidumbre y confusión, querían una reunión con la Sefotur para que aclare este punto de los certificados de buenas prácticas.

El dirigente explicó que los banqueteros tendrán un folio de eventos autorizados y en ese folio estará la lista de los distintos proveedores de servicios para la fiesta, cada uno deberá tener su certificado individual.

En un principio

“Inicialmente se informó que solo las empresas de planificación de bodas y banqueteras debían contar con la certificación de buenas prácticas, pero ahora dicen que todos deben tener el documento”.

“Ayer subimos un comunicado en redes sociales donde pedimos al gobierno una valoración de este caso porque este certificado fue subsidiado en 2020”, dijo.

“El gobierno del Estado diseñó, encargó y entregó la certificación, por lo que fue gratuita. En diciembre se prohibieron de nuevo los eventos y las empresas no pudieron recuperarse del daño económico”.

“Si ahorita viene el gobierno y dice que la certificación tendrá un costo para los prestadores de servicios, que deben pagar los honorarios y viáticos del verificador particular, no hay de dónde sacar los recursos porque no tenemos ingresos debido a la falta de trabajo”.

Ellos piden les aclaren ese punto y las opciones que tienen porque carecen de dinero, “muchos vendieron sus equipos o viven de préstamos y para colmo los contratantes solicitan la devolución de los anticipos de los eventos porque los están cancelando”.

Marchas

Ku López anticipó que las manifestaciones públicas continuarán. Ya planean la siguiente actividad y procuran no perjudicar a terceras personas, sino llamar la atención para que el gobierno comprenda su difícil situación.

La Unión de Proveedores Audiovisuales surgió en diciembre pasado por la prohibición al trabajo. Hoy cuenta con 60 socios que tienen empresas pequeñas y medianas, que generan de tres a 15 empleos, pero hay 250 en la ciudad y 150 en el interior del estado que realizan el mismo trabajo, por lo que la agrupación puede crecer más para que juntos defiendan su fuente de ingresos.— Joaquín Chan Caamal

Sector En busca de la reactivación

Los socios de la Unión de Proveedores Audiovisuales de Yucatán (UPAY) quieren una fecha para la reactivación.

Planes

El objetivo es que sus clientes continúen con sus planes de eventos y puedan dar anticipo porque tendrán la seguridad de que su evento se realizará.

Fecha

Para los proveedores audiovisuales la fecha significa un respiro económico porque tendrán ingresos.

Espacios

Sugieren que los eventos sociales sean en espacios abiertos, en locales y salones que estén fuera de la mancha urbana de la ciudad y con todos los protocolos establecidos por la autoridad de salud.