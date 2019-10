Analista habla de los escenarios en el Congreso local

“Piensa mal y acertarás”. Con esa frase el investigador Efraín Poot Capetillo concluyó sus comentarios sobre la situación que se presentó anteayer en el Congreso del Estado, durante la sesión en la que al final se aprobó por mayoría, sin el voto de los legisladores panistas, el presupuesto 2020 del Poder Legislativo.

El maestro en Antropología Social de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Uady, indicó que ante lo que ocurrió en el recinto del Poder Legislativo para decidir lo que se hará con los $257.982,891 que recibiría el Congreso debe prevalecer la transparencia y la rendición de cuentas, hacer todo de cara a la sociedad.

El académico no descartó que en el “estira y encoge y los jaloneos por la cantidad del dinero” surgieran amagos y presiones políticas, en particular de los personajes con mayor influencia en el Congreso estatal, ya que a falta de una mayoría absoluta se requiere de la unión con representantes de otros partidos no hegemónicos para lograr acuerdos.

“Ahora, los que encabezan las fuerzas políticas deberían considerar que ningún partido tiene patente de corso, el futuro político controlado, y que hay mantener la confianza de la sociedad con su actuar”, apuntó el maestro Poot Capetillo.— C.F.C.G.

Buen uso del dinero

“Los diputados deben considerar que hoy tienen que conectarse con la sociedad, porque hay reacomodos de las fuerzas en el Estado y algunos partidos se verán favorecidos y otros se debilitarán. El Congreso tendría que dar uso adecuado a ese dinero y sus gastos ser bien canalizados”, dijo Efraín Poot.