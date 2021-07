Actor es atacado por pitbull en la Serapio Rendón; casi pierde el dedo

Pierre David en Facebook. Pierre David en Facebook. Pierre David en Facebook. Foto: Facebook Pierre David en Facebook. ❮ ❯

MERIDA.- El actor yucateco Pierre David Sansores Pech, quien interpreta a Armando Manzanero en la serie de Luis Miguel, fue atacado por un perro en la colonia Serapio Rendón. La agresión fue tal que su tendón quedó expuesto, por lo que, dijo, estuvo a punto de que le amputaran un dedo.

En una transmisión en su cuenta de Facebook, el actor pidió ayuda para conocer la identidad del dueño del pitbull que lo atacó a él y a su can, “Príncipe”, y solicitó información sobre la vacuna antirrábica.

En la grabación relató que fue a pasear a su perro en la colonia Serapio Rendón de Mérida, en donde había un perro pitbull sin correa. De acuerdo con el actor, el perro estaba siendo muy brusco con su mascota, por lo que le pidió al dueño que por favor lo alejara, para que pudieran marcharse. Sin embargo, lejos de hacerle caso, se habrían burlado de él con la respuesta “solo está jugando”.

“El perro estaba jugando y venía y postraba sus patas en su (espalda ) lomo del mío. Yo estaba inmóvil por miedo a que me atacara a mí. Le decía en reiteradas ocasiones al dueño que por favor llamara a su perro y el señor sentado desde muchos metros a lo lejos sólo decía no hace nada así juega: “el mío no lo sabe” le dije”, narró Pierre David.

Tras unos momentos, los canes empezaron a pelearse y, como su perro de raza mediana estaba siendo herido de gravedad, Pierre decidió intervenir, recibiendo también algunas mordidas.

Heridos

Luego de la transmisión, el actor mostró en varias fotografías las heridas en su pie y las de su perro.

“Príncipe pensó que lo atacaría e hizo un giro brusco y automáticamente empezó la agresión, primero mordiéndole de dónde podía hasta qué lo aprisionó por el cuello yo asustado por tanta sangre(aún no sabía que era la mía ). Pensé que le arrancaría el cuello y que lo mataría entonces con la cadena hicimos presión en el cuello primero buscar que lo soltara el señor solo le gritaba suéltalo suéltalo a sabiendas que no lo haría, así que tuve que ejercer presión en el cuello del pitbull para que pudiera soltar a Príncipe en un momento en donde cedió, logré proteger cargando a príncipe y ya no supe más “, escribió en su cuenta de Facebook.

“Es un milagro que Príncipe siga vivo príncipe ya lo valoraron por la veterinaria que lo atiende y está fuera de peligro, aunque perdió un colmillo”.

Finalmente, Pierre David finalizó su experiencia recalcando que no responsabiliza al perro. Sin embargo, pidió a los dueños de animales tener más empatía y respeto.

“La culpa y responsabilidad no es de ellos pues es su instinto , sino de nosotros los dueños o “papás”. Sólo espero que su perro no juegue así con ningún perrito ni ser humano en el futuro”, concluyó.