Plan de control

La Comuna alista una logística para el ambulantaje

En una reunión del director de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Mérida, Eduardo Seijo Solís, con 45 empresarios y exalumnos del Tecnológico Superior de Monterrey (Exatec), surgió el tema del ambulantaje que ya es incontrolable en el Centro.

Seijo Solís dijo que daría su opinión como funcionario y ciudadano, pero no era la postura del Ayuntamiento.

Empezó con el problema de las vendedoras chiapanecas, que son un grupo bien organizado y protegido en Mérida. Estas mujeres ya tienen ensayado su actuar para dejar mal a la autoridad municipal y causar lástima entre los ciudadanos y los turistas extranjeros, a quienes buscan a las puertas de los hoteles y restaurantes.

“Ya sabemos su show”, dijo. “Cuando el inspector les pide que no acosen al turismo o no se amontonen a las puertas de(l restaurante) La Chaya Maya, enseguida se tiran al suelo y empiezan a gritar para llamar la atención. Quienes ven su show arremeten contra los inspectores, graban vídeos y los suben a la red. O los turistas graban vídeos y también lo suben y las consideran unas víctimas. Eso es mala publicidad para Mérida y no lo vamos a propiciar”.

La única forma de controlar o desaparecer esa “mafia chiapaneca”, señaló, es que participen todas las autoridades involucradas, que se trate el asunto con perspectiva de derechos humanos y que también participen organismos internacionales garantes de los derechos de las mujeres, derechos humanos y de género. Por sí sola, la autoridad municipal no podría terminar esta actividad ilegal y prohibida por las leyes, porque en ese grupo de vendedoras hay niños y adolescentes, menores de edad que no deberían trabajar ni estar en las calles ni dedicarse a actividades ilegales”.

Luego habló de los vendedores de hamacas e hipiles y dijo que están bien identificados, saben qué empresas los proveen de esos artículos y son como 15 “enganchadores” que operan en el primer cuadro y abusan económicamente de los turistas. El Ayuntamiento analiza una estrategia para controlar este problema de comercio callejero, pero dará mayores detalles cuando se apliquen las medidas que planean realizar.

En la reunión, un empresario expuso que también hay una “mafia” de vendedores de flanes, pero el funcionario dijo que no tiene información de qué tan fuerte es este grupo.

Sin embargo, el empresario insistió en que son muchos, operan en varios rumbos de la ciudad y usan el mismo prototipo de venta, platos y precios.

Seijo Solís expresó que es importante regular este tipo de vendedores callejeros para proteger al comercio formal de la ciudad, pero es un asunto complejo y en la medida de sus posibilidades el Ayuntamiento los trata de controlar.

Otro planteamiento que hicieron los Exatec fue sobre el cierre de las calles del Centro Histórico y de la avenida Paseo de Montejo para eventos artísticos y deportivos, como se hizo por el Festival Internacional de la Trova y el Maratón de la Ciudad.

En forma tajante, Seijo Solís dijo que no está de acuerdo con el cierre de las calles del Centro Histórico porque desquician la vida de la ciudad.— Joaquín Chan Caamal

Y por ello, la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento quiere tener participación directa entre los organizadores de esos eventos para sugerir nuevos espacios donde se realicen esos importantes eventos porque forman parte de la promoción de Mérida.

Los asistentes enlistaron varios sitios idóneos para los festivales sin alejarse del centro y para que los visitantes disfruten de la belleza y tranquilidad de la ciudad, del Paseo de Montejo, y para que los meridanos no sufran las consecuencias del cierre de calles. Para el festival de la trova dicen que podría organizarse en el parque Las Américas, la explanada de la Penitenciaría Juárez, La Plancha, el Kukulcán, entre otros sitios atractivos.

Entre los planes para el mejoramiento de la economía de los meridanos, dijo que trabajan en un proyecto de microempresas agrícolas que tienen éxito en Italia, duplica los ingresos de los productores y propicia un cambio en el hábito de alimentación. Digitalizarán los servicios de la bolsa de trabajo para ahorrar tiempo y dinero a los buscadores de empleo porque detectaron que realizar los trámites en oficinas no es eficiente y genera gastos para el desempleado. Y promoverán la bolsa de trabajo porque saben que un empleo genera ingresos y mejora la calidad de vida de las familias. Solo el año pasado colocaron a 1,500 buscadores de empleo.

Continuarán con la capacitación en oficios rápidos y le incluirán mayores servicios en línea al Centro de Atención Empresarial para la apertura rápida de negocios, ampliarán la cobertura del programa de crédito Micromer porque darán préstamos para quienes cambien a las energías renovables, y dará mayor impulso al Centro Municipal de Emprendedores para la creación de marcas, nuevos negocios y le incluirán el componente de emprendimiento cultural. Esos fueron algunos de los proyectos de tipo económico que presentó el director municipal.

