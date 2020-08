Plan de reforzamiento

Estrategia oficial integral de lucha contra el Covid-19

El gobierno del Estado ha implementado diversas estrategias para fortalecer el monitoreo de la evolución del coronavirus en el estado y para la detección oportuna de nuevos casos positivos que permitan romper a tiempo cadenas de contagios y evitar la propagación del virus.

En un comunicado se informa que, como muestra de ello, el gobernador Mauricio Vila Dosal promueve el Programa Estatal de Reforzamiento a la Protección de la Salud, que vino a sumarse al combate de la pandemia a través del esquema “Amigos de la Salud Casa por Casa”, la instalación de módulos itinerantes para la toma de muestras y la detección oportuna de coronavirus, así como la implementación de un sistema de rastreo oportuno vía mensajes SMS y llamadas telefónicas para la detección de posibles casos.

Como parte de la primera estrategia, se indica, los “Amigos de la Salud Casa por Casa” visitan los domicilios y negocios en los municipios, colonias y comisarías identificadas por el incremento en el número de casos positivos, para informar los yucatecos sobre las medidas de prevención e higiene emitidas por la Secretaría de Salud estatal (SSY), como el correcto lavado de manos, el buen uso del cubrebocas tapando nariz y boca, así como mantener en todo momento una sana distancia y no acudir a fiestas ni reuniones para evitar que sigan aumentando los contagios.

Recordatorio

Los promotores de salud llegan hasta la puerta de los comercios y hogares para recordar a las personas que, en caso de tener algún síntoma, como tos, calentura, dolor de cuerpo o garganta, dificultad para respirar, deben aislarse y llamar a la línea telefónica 800 YUCATAN (800 982 2826), donde personal médico lo atenderá y proporcionará instrucciones a seguir.

Asimismo, a su visita en los domicilios, los “Amigos de la Salud Casa por Casa” preguntan si algún integrante presenta los síntomas o si hay algún caso probable de coronavirus. De ser así, se les invita a acudir al módulo itinerante de toma de muestras instalado en la colonia para hacerse la prueba.

Al momento, las brigadas han estado en diferentes colonias, comisarías y municipios de Yucatán. Los “Amigos de la Salud Casa por Casa” han visitado las cosas y comercios de 41 colonias y 75 municipios del interior del estado, se agrega.

Las colonias y fraccionamientos recorridos son Ciudad Caucel, Juan Pablo, Miguel Hidalgo, Yucalpetén, Polígono 108, Los Héroes, Fidel Velázquez, Pacabtún, Melchor Ocampo, Las Américas, Francisco de Montejo, Chuburná, Pensiones, Pensiones Fovissste, Francisco Villa Poniente, Chenkú, Mulsay, Tixcacal Opichén, Emiliano Zapata Sur 3, San José Tecoh, Xoclán Susulá, Chuminópolis, Mayapán, Cinco Colonias, Bojórquez, El Porvenir, Nora Quintana, Polígono CTM, Leandro Valle, Amalia Solórzano, La Castellana, Xcumpich, Juan B. Sosa, San Damián, Tanlum, San Antonio Xluch, Villa Magna, Máximo Ancona, López Mateos, Santa Rosa y Dolores Otero.

Además, explica el comunicado, dentro del Programa Estatal de Reforzamiento a la Protección de la Salud se instalan módulos itinerantes para la realización de pruebas que permitan la detección oportuna del coronavirus en los municipios, colonias y comisarías que presentan tendencia al alza en el número de contagios, para identificar a tiempo la enfermedad y evitar su propagación.

Labor de identificación

“Son los ‘Amigos de la Salud Casa por Casa’ los encargados, como parte de sus labores, de identificar personas que presenten síntomas asociados al coronavirus para, luego, referirlos a los módulos itinerantes instalado en su colonia para la realización pruebas, para la detección oportuna, para que personal médico de la SSY sea el responsable de tomar las muestras de saliva a los casos sospechosos y enviarlas para la realización del análisis en laboratorio”.

Antes de tomarles la muestra, a las personas se les hace un breve cuestionario respecto a los síntomas que presenta y su estado de salud en general, y proporcionan sus datos para hacer el resguardo de su prueba. La recolecta de las muestras se realiza aplicando estrictos protocolos de higiene y las medidas de seguridad correspondientes del personal de salud.

“A través de los módulos itinerantes de toma de muestras para la detección a tiempo de casos de coronavirus se han realizado 2,911 pruebas en Mérida y 1,159 pruebas en municipios del interior del estado. Al corte del 21 de agosto, se han instalado en 34 colonias y 17 municipios del interior del estado”.

De igual manera, se explica, como la tercera estrategia de este Programa de Reforzamiento se encuentra el sistema de rastreo vía mensajes SMS y llamadas al teléfono celular, el cual se ha convertido en una herramienta valiosa para prevenir la propagación del coronavirus y romper cadenas de contagio, al avisar a las personas que estuvieron en contacto con posibles casos diagnosticados.

Mensajes y llamadas

En total se han enviado 3,607 mensajes SMS a los contactos proporcionados por personas que se reportaron a través de la línea telefónica 800 YUCATAN (800 982 2826) y se han realizado 4,166 llamadas de rastreo.

Cabe recordar que este sistema funciona de la siguiente manera:

-Una persona presenta síntomas de coronavirus, se aísla como medida preventiva y se comunica al 800 YUCATÁN (800 982 2826) para que valoren su sintomatología, proceso en el que le hacen unas preguntas para diagnóstico y así dar un correcto seguimiento médico.

Si resulta como posible caso de Covid, durante la llamada le pedirán que identifique a todas las personas con las que haya tenido contacto en los últimos 14 días (familiares, amigos, compañeros de trabajo, conocidos, entre otros) y proporcione sus números celulares. Toda la información se maneja con total confidencialidad.

A esos contactos se les notificará vía mensaje SMS que alguien con el que tuvieron contacto, sin identificar quién, posiblemente tenga Covid, para que tomen sus medidas y precauciones y si presentan síntomas, se comuniquen al 800 YUCATÁN (800 982 2826).

El gobierno estatal reitera el llamado a ser solidarios y conscientes para proveer los datos de las personas con las que tuvieron contacto, pues solo el 17% de las personas acepta dar una lista de contactos con los que tuvo interacción en los últimos 14 días, mientras que las personas que acceden a hacerlo solo dan los datos de dos contactos. De igual manera, recuerda a la población que esta información se usa de manera confidencial y que con su participación nos ayuda a cuidarnos entre todos.

A las estrategias del Programa Estatal de Reforzamiento a la Protección de la Salud también se le suman las medidas que, ante la evolución de la pandemia, el gobierno del estado comenzó a implementar el 16 de julio, entre ellas la restricción a la movilidad nocturna (de 10:30 p.m. a 5 a.m. y de 9 p.m. a 5 a.m. para municipios costeros), ley seca en todo el estado, cierre de actividades no esenciales a partir de las 6 p.m. de lunes a viernes y fines de semana, cierre de marinas e inicio del programa “Amigos de la Salud”.

“En conjunto, estas estrategias, tanto las del Plan de Reforzamiento a la Salud como las medidas implementadas el 16 de julio, están rindiendo frutos, ya que, de acuerdo con los registros, los indicadores que determinan el color del semáforo estatal van a la baja, tal como en el caso de los ingresos hospitalarios, el porcentaje de ocupación de camas de hospitalización y el número de contagios”, se afirma.

Como se ha explicado, la pandemia tiene ciclos de 14 días, lo que quiere decir que, a partir del día en que una medida entra en vigor hay que esperar 14 días para poder observar su impacto.

“En el registro de casos positivos de coronavirus, antes de las medidas implementadas el 16 de julio, se tenía en promedio 190 casos al día, y con los datos más recientes se registran 105 casos en promedio”, se explica en el comunicado.

Cabe mencionar, se precisa, que el indicador más importante es la capacidad hospitalaria, ya que el número de contagios va en función del número de pruebas que se están realizando y, como se ha expuesto anteriormente, en Yucatán se están haciendo más pruebas para cortar a tiempo cadenas de contagio, lo que contribuye a que se detecten más casos de coronavirus.

Al respecto de la ocupación hospitalaria del estado se puede mencionar que, tras pasar 14 días desde la implementación de las medidas, a partir del jueves 30 de julio que se contaba con 579 hospitalizados, se comenzó a registrar un leve decremento y durante las siguientes semanas ha logrado reducirse hasta llegar al día 23 de agosto con 428 pacientes en hospitalización, se indica.

“Los ingresos hospitalarios diarios también han ido bajando desde el 30 de julio, tanto así que el promedio en ingresos hospitalarios ha comenzado a registrar una disminución después de 14 días con las medidas, por lo que al 30 de julio se registró una media semanal de 73 ingresos, y al corte del 22 de agosto el promedio semanal bajó a 54 admisiones”.

Los datos apuntan a que las medidas tomadas han sido efectivas y nos encontramos en los mismos niveles que a mediados de julio, solo que en aquella ocasión teníamos una tendencia al alta y ahora los indicadores van a la baja.

Por ello, el comité de epidemiólogos y expertos en salud sugirió mantenerlas para seguir disminuyendo los indicadores y prepararnos para continuar avanzando en la reapertura económica.

“Además, hay que recordar que, ante el aceleramiento de contagios, la Secretaría de Salud del Gobierno de Yucatán dispuso el aumento del número de pruebas realizadas en todo el territorio, a fin de que especialistas y expertos de salud pública cuenten con mayor y mejor información para las tareas de análisis, investigación y monitoreo del comportamiento de la pandemia en el estado, por lo que se comenzó a realizar pruebas aleatorias en puntos estratégicos para localizar portadores asintomáticos y que se pueda atender de manera temprana cadenas de contagio”.

“Es decir, que en Yucatán no se esperó a que los casos de coronavirus lleguen a las instituciones de salud, sino que se salió a la búsqueda de ellos en todas las regiones del estado, con el propósito de detectarlos a tiempo y evitar cadenas de contagios, pues además desde hace meses se están realizando pruebas aleatorias en sectores estratégicos, tales como al personal de salud, de seguridad pública y de negocios que han comenzado a operar; así como en municipios y comunidades del interior del estado”.

