Plan del Infonavit para las casas ''abandonadas'' de Yucatán

Gobierno

Las ciudades conurbadas de Kanasín y Umán tienen más acentuado el fenómeno de las casas habitación abandonadas, un problema social que falta por atender y en el cual trabajará este año el Infonavit, manifestó el secretario general y jurídico de ese instituto, Rogerio Castro Vázquez.

“Son propiedades que las adquieren derechohabientes del Infonavit, pero cuando la viven no les gusta el rumbo , la desocupan o la traspasan y la casa queda en el abandono, pero el crédito lo siguen pagando”.

El funcionario federal reconoció que este problema social de las viviendas abandonadas sí existe.

“ No se ha atendido como debe de ser y este fenómeno propicia que las viviendas sean vandalizadas , sean basureros del rumbo y refugio de malvivientes”.

“En Yucatán no es tan visible este fenómeno como en el norte del país, cuyos habitantes huyen por la delincuencia. Aquí compran la casa, la dejan o la traspasan si no les gusta el rumbo o solo sirve para que duerman los fines de semana”, dijo.

“ Queremos hacer convenios con ayuntamientos y corporaciones policíacas para que las casas que recuperamos las puedan comprar para sus trabajadores”.

Entrevistado sobre las prioridades del Infonavit en 2022, de lo que informó el Diario en sus versiones digital e impreso, el maestro yucateco Castro Vázquez reconoció que es un problema social que falta por atender y este año el instituto trabajará en este segmento.

“Tenemos mucha gente que ya no vive la casa del Infonavit, pero la está pagando aun cuando la haya traspasado. Aquí en Yucatán hay muchos que trasladan la casa a otras personas, no es ilegal esta transacción, pero sí genera un problema a la nueva compradora porque ella no puede liquidar la hipoteca; por tanto, tampoco puede tener la seguridad jurídica de la propiedad”, destacó.