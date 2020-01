Plan sin cambio en el proyecto del gasoducto

Se “malinterpretó una declaración del presidente”

El presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio y Servicios Turísticos (Concanaco), José Manuel López Campos, aseguró que no hay ningún cambio en el proyecto del gasoducto que traerá mayor cantidad de gas natural a Yucatán.

Entrevistado sobre el anuncio que hizo ayer en su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que esta semana se iniciará la construcción del gasoducto desde la frontera de Chiapas y Tabasco hasta la Península de Yucatán, el líder nacional de Concanaco precisó que se trata del mismo tramo que acordaron durante las mesas de trabajo con el Consejo Coordinador Empresarial y el gobierno federal: es la construcción de 16 kilómetros que separa al ducto de Tuxpan a Cempoala, en Veracruz, para conectar al gasoducto de Mayakán, que surte a Yucatán con gas natural.

Te puede interesar: El gas natural no es competencia en la región, señalan

La agencia Notimex difundió el siguiente tuit en su cuenta oficial de Twitter: “#mañanera. El presidente @lopezobrador dijo que esta semana se va a iniciar la construcción del gasoducto desde la frontera de #Chiapas y #Tabasco hasta la Península de #Yucatán”.

Con base en este texto, el reportero del Diario le preguntó al líder nacional de Concanaco: ¿Se está cambiando el proyecto?

Mal entendido

“No se interpretaron correctamente las declaraciones del Presidente. Yo no escuché esa declaración”, respondió. “Lo que sabemos en Concanaco es que va a anunciar en Chiapas la construcción de los 16 kilómetros que se requieren para conectar el ducto de Tuxpan con Cempoala (Veracruz). De aquí se podrá enviar a la Península mayor volumen de gas natural, lo que le daría mayor capacidad de suministro a la entidad”.

López Campos explicó que es la fuente de abastecimiento para recibir el petróleo texano en la Península y tendría dos ventajas: que podría contarse con mayor volumen de la molécula para atender las necesidades plenas de la entidad, y la pureza del gas, ya que el que se recibe de Nuevo Ciudad Pemex tiene cierta contaminación mayor de lo recomendable en nitrógeno, que lo hace menos eficiente.

Actualmente, dijo, Yucatán recibe 70 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, lo que dista mucho de los 500 o 600 millones de pies cúbicos que se requieren en el Estado, pero de todas maneras al tener esa conexión entre los ductos se podrá contar con la cantidad suficiente de gas natural.

“En las mesas de trabajo de agosto pasado con el CCE se hizo el ofrecimiento que se enviarían 50 millones de pies cúbicos más al Estado”, recordó. “Con ello llegaría a 120 millones, pero aún está por debajo de la mitad de la capacidad del gasoducto de Mayakán y el envío es de manera irregular”, reiteró.

Te puede interesar: En Pensiones la primera vivienda de Yucatán que cuente con gas natural

“Con este suministro, apenas terminen los 16 kilómetros, ya se contará con la cantidad suficiente del hidrocarburo. Lo que se necesita para llegar a los 500 o 600 millones de pies cúbicos diarios que requiere Yucatán es que haga la ampliación del ducto de Mayakán. Sabemos que están en negociaciones para que lo pueda llevar al cabo la compañía propietaria (Engie). En este punto están. Ojalá que se resuelva pronto porque confiamos que en este año ya podamos tener el abasto pleno para la entidad”.

Recordó que el gasoducto submarino que proviene de Texas, Estados Unidos, llega a Tuxpan y ese ducto no conecta al de Mayakán. Éste se abastece en Ciudad Pemex y lo que va a anunciar el Presidente López Obrador es la construcción de los 16 kilómetros que separa a Tuxpan de Cempoala. Con esa obra se podría conectar Mayakán para que surta de gas natural a Mérida hasta en 250 millones de pies cúbicos diarios. Y aunque no cubriría todas las necesidades del Estado, sí resolvería mucho los problemas de la industria y disminuiría las condiciones tarifarias porque abastecerá a las tres plantas generadoras de electricidad de la CFE, y sin cambiar las tarifas, sí podría disminuir el costo de generación y eliminar el costo de transmisión porque ya no se traería electricidad de Chiapas y, por ende, la electricidad tendría un precio más barato que abonaría a la productividad y competitividad de las industrias, comercios y prestadores de servicios del Estado.— Joaquín Chan Caamal

Concanaco

López Campos dijo que en las mesas de trabajo surgieron varias vías para solucionar el bajo suministro de gas natural.

Rápida y económica

“Se llegó a la conclusión de que la solución mas económica y rápida es la construcción del tramo de gasoducto de Tuxpan a Cempoala y es lo que pondrá en marcha el presidente López Obrador”.

Ampliación pendiente

Dijo que espera que en este primer semestre de 2020 termine la obra del gasoducto y solo quedaría pendiente la ampliación del ducto de Mayakán para que aumente su capacidad de suministro.

Desconoce la agenda

Sobre la visita a Mérida del presidente, para poner la primera piedra de la nueva planta de generación eléctrica Mérida IV, informó que la agenda la maneja Presidencia de la República.

Síguenos en Google Noticias