Planes para una modernización

Una carretera del Oriente, en la agenda de la SCT

Cuando baje totalmente el agua en la carretera Tizimín-Río Lagartos se reparará en forma provisional, pero luego se buscará una solución de fondo mediante un proyecto que incluya la ampliación a nueve metros de ancho de esa vía y la colocación de drenes para que pase libremente el agua sin que afecte la carretera, indicó el nuevo director general del Centro SCT en Yucatán, ingeniero Luis Manuel Pimentel Miranda.

“Ahorita estamos esperando que termine de bajar el agua para que empiecen a salir los deterioros que generaron las lluvias”, manifestó el funcionario. “Como todavía tienen agua no se ha fracturado el pavimento, pero por experiencia sabemos que se van a deteriorar. Vamos a hacer una reparación ahorita, de hecho ya solicitamos recursos del Fonden para la reparación de manera preventiva, pero adicionalmente haremos una ampliación de la carretera a nueve metros de ancho”.

“Se harán obras complementarias para que no vuelvan a inundarse”, enfatizó.

“Hay que hacer hincapié que estas lluvias de las tormentas tropicales fueron atípicas, no ocurren todo el tiempo y que no es algo que cuando llueva se inunden. Ya estamos tomando cartas para resolver este tema para que cuando se presenten lluvias atípicas o similares exista el cruce del agua y no se repitan estas inundaciones”.

El ingeniero Pimentel Miranda, quien asumió el cargo de director general del Centro SCT el 16 de septiembre pasado en lugar de Renán Canto Jairala, dijo que los tramos que se inundaron con alto nivel de agua fueron el kilómetro 85 más 500, 90 más 100, 91 más 150, 95, y 96 más 500 de la carretera de Tizimín a Río Lagartos. Fueron tramos específicos de unos 40 metros, pero en el kilómetro 95 y 96 fueron casi 900 metros lineales.

La SCT tuvo que colocar señales para que la gente identificara tramos que no eran tan profundos y podían circular con seguridad, y en otros donde el nivel del agua era mayor solo podrían transitar vehículos altos.

Además, reconoció que los daños más severos que causaron las tormentas tropicales y huracanes en las carreteras federales de Yucatán fueron en la vía de Tizimín a Río Lagartos, incluso hoy quedan algunos espejos de agua de 10 a 15 centímetros, pero está en continua baja el nivel del agua.— Joaquín Chan Caamal

El funcionario federal tiene varios proyectos para mejorar las carreteras federales de Yucatán, conoce la red carretera porque antes fue subdirector de Obras del Centro SCT y también se propone hacer más con menos dinero y vigilará que toda obra de infraestructura sea de calidad. (Continuará).

Proyecto

“Estamos concluyendo el proyecto para modernizar la carretera Tizimín-Río Lagartos”, dijo Luis Manuel Pimentel Miranda, director general del Centro SCT en Yucatán.

Labores

“No sabemos si el próximo año o en dos años habrá el recurso, pero ya se está concluyendo el proyecto para colocar drenes y que no se vuelva a inundar. Luego de las lluvias hicimos recorridos y verifiqué que se atendiera el retiro de árboles caídos, que se bacheara en algunos tramos y monitoreamos el nivel del agua”.