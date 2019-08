Plaza Grande

Nos comentan que…

¿Quién no ha sufrido acoso telefónico de representantes de bancos, financieras, aseguradoras y demás ofreciendo productos y servicios? ¿Quién no ha llevado al límite la paciencia luego que los operadores telefónicos parecen no saber lo que significa un “No me interesa, gracias” por respuesta? Pues de esta situación parece no escapa nadie, tal como expuso ayer el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, molesto por las llamadas del tercer banco más grande del mundo: “Todos los días recibo llamadas de @HSBC_MX para venderme un producto bancario. No sólo nunca autoricé el uso de mi teléfono para mercadeo, sino que les he pedido reiteradamente que ya no me llamen. Ya basta”, escribió el exmandatario. Pronto, miles de usuarios de la red social, identificados con la situación, compartieron sus propias penurias.

Parece que el PVEM se empieza a preparar para tener más presencia en el interior del estado, aprovechando los espacios que deja en el PRD la desbandada por las renuncias de sus liderazgos, que son precisamente del interior del Estado. El pasado martes Harry Rodríguez Botello Fierro, presidente estatal del Verde Ecologista, nombró como su secretario electoral a Mario Xavier Pedraza Ramírez, quien fuera por muchos años operador político del PRI en el interior del estado desde Motul. Al igual que los políticos priistas, Pedraza Ramírez se inició en la política estudiantil, fue presidente de la sociedad de alumnos de la Facultad de Derecho de la Uady de 2003 a 2004. Tres años después fue regidor de Motul y después formó parte de los gobiernos priistas: primero en el jurídico de la Secretaría de Obras Públicas, luego, de 2012 a 2014 fue jefe del despacho de la subsecretaría General del gobierno del Estado; de 2015 a 2016 fue director del Catastro del Estado y en el último año del gobierno de Rolando Zapata Bello fue jefe de recaudación de la Japay. En las últimas elecciones fue candidato del PVEM a la alcaldía de Motul, quedando en segundo lugar, y ahora será el operador político de ese partido en el interior del estado.

En apariencia, a los diputados locales no les basta con sus funciones principales de legislar y vigilar el ejercicio de los recursos públicos. Ahora buscan ser una institución encargada de otorgar reconocimientos, pues a la tradicional medalla Héctor Victoria Aguilar y el reconocimiento Pánfilo Novelo Martín le han agregado la distinción para mujeres denominada Consuelo Zavala, además se propuso una más, también para el sexo femenino, y ya analizan otra para maestros, como si no valiera o no cubriera esa función del magisterio el que otorga cada año el Ejecutivo estatal.