Plaza Grande

La exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco celebró el martes 26 su cumpleaños 47 presumiendo en Twitter su reciente aparición en dos publicaciones nacionales: una entrevista en el periódico “24 Horas” y una colaboración editorial en el portal “La Silla Rota”. En el primer caso, revela que por el momento está alejada de la política y dedica el tiempo a su familia y a cursar el doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid; sin embargo, asegura que “prácticamente todos” los partidos se le han acercado y en algún momento tomará una decisión. En su artículo de opinión, analiza el Presupuesto Federal 2020 y lo presenta con el siguiente texto: “Lo malo no es distribuir recursos sino la forma discrecional de hacerlo, y la falta de evaluación de esos programas”. Qué tal.

En el Tribunal Superior de Justicia del Estado hubo ciertos movimientos hace poco más de un mes… para dar cabida a Mirka Elí Sahuí Rivero, hermana de Mauricio, candidato perdedor por la gubernatura en 2018. En oficio que firma Gonzalo Alberto Cuevas Mena, jefe de Recursos Humanos del Tribunal, se admite que la extitular de la Unidad de Transparencia del gobierno del Estado durante más de diez años ingresó al Poder Judicial para hacerse cargo de la Unidad de Responsabilidades de la Contraloría Interna del Tribunal Superior. Su sueldo bruto es de $36,980.90 mensuales. El esposo de Mirka, Allan Medina Ceceña, fue proveedor del gobierno del Estado cuando aquélla era la encargada de la Unidad de Transparencia del Ejecutivo, en abierto conflicto de intereses. Y ya que se habla de parientes de políticos, Gonzalo Cuevas Mena, el jefe de Recursos Humanos del Tribunal Superior, es hermano de Alejandro, diputado local del PRD. Seguramente son coincidencias. No hay que ser malpensados.

Tremendo susto y risas ocasionó el excanciller mexicano Luis Errnesto Derbez Bautista en el Colegio Peninsular Roger’s Hall la noche del martes cuando reveló que contrajo la grave enfermedad estreptococo dorado y ofreció disculpas a quienes saludó de mano y les dio un beso de cortesía. Pero la preocupación se transformó en risas de los asistentes cuando informó que la enfermedad ya está controlada con antibióticos y no podría contagiarlos. “Es un honor que me hayan invitado, es algo que no esperaba y les ofrezco una disculpa si de repente empiezo a toser porque estoy en la etapa de que antes a mí no me pasaba esto. Me contagié de una enfermedad muy extraña, pero no se preocupen a quienes les di la mano y un beso, no les voy a contagiar porque está controlado con antibióticos”. El excanciller dijo que no sabía de esta enfermedad, no sabía que existía y sabe que es muy mala, pero ya sanó. Solo le quedan secuelas, como la tos cuando habla en forma prolongada.

Muchas felicitaciones recibió el secretario de Seguridad Pública de Yucatán, Luis Felipe Saidén Ojeda, de parte de la familia del arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, antes que ésta regresara a Ciudad de México después de vacacionar en el Estado. La familia Rodríguez Vega hizo llegar felicitaciones y bendiciones al comandante Saidén por el trabajo eficiente que realiza para mantener la tranquilidad, la paz y la buena seguridad en Yucatán, y los familiares de monseñor Rodríguez Vega quisieron patentar este reconocimiento al jefe policiaco estatal. Cuando la familia se dirigía al aeropuerto el domingo pasado, llamó a la SSP para agradecer a la Policía Estatal su trabajo para mantener seguro a Yucatán. Durante su estancia en el Estado visitaron varios destinos turísticos sin incidentes. No falta quien diga que hasta bendecido ya quedó el comandante.