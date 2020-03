Plaza Grande

Nos comentan que...

En medio de la más grave crisis sanitaria contemporánea, el gobernador Mauricio Vila Dosal celebró ayer su cumpleaños número 40. Aunque desde la mañana el jefe del Ejecutivo estatal, según se constató, recibió varias felicitaciones y parabienes en su teléfono móvil, la mayoría fue por medio de las redes sociales, y en esta ocasión no hubo apretones de manos, besos y menos abrazos de sus familiares, amigos y colaboradores. Vila Dosal comenzó a temprana hora la celebración de cuatro décadas de vida, con entrevistas para algunos medios de comunicación del centro del país y después con reuniones con los encargados del sector salud para atender y dar seguimiento a las medidas por la contingencia de la cepa del coronavirus. Según algunos de sus colaboradores cercanos, no es la primera ocasión que el gobernante festeja su cumpleaños en el trabajo, y ahora menos cuando a todos causa preocupación la emergencia por la propagación del Covid-19, tal y como el mismo Mauricio Vila lo escribió en su cuenta de Twitter, @MauVila: "Agradezco a todos y todas por sus felicitaciones, en estos momentos la prioridad es la salud de todos los yucatecos, por lo que seguimos trabajando fuertemente en las medidas preventivas para evitar contagio del coronavirus".

El miedo al contagio de Covid-19 y la falta de insumos de protección sanitaria individual genera un clima de intranquilidad en las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social de Yucatán. Este ambiente de temor desató un fenómeno permitido en el IMSS en respeto a los derechos laborales: la solicitud de licencias temporales para ausentarse del trabajo con goce de sueldo de trabajadores de la salud con problemas de hipertensión, diabetes, problemas respiratorios, de la tercera edad, que los hace vulnerables. Personal del Hospital Regional “Juárez” del IMSS, en Mérida, hizo un llamado a los derechohabientes que tienen citas médicas o síntomas de enfermedades no urgentes a que no acudan a sus consultas porque hay un riesgo latente de contagio del coronavirus en esta y casi todas unidades médicas. Además, el personal se sumó a la petición del gobierno y de las autoridades sanitarias para que los yucatecos permanezcan en sus casas en este período de la fase 2 de la estrategias de contención del virus para que no haya un contagio masivo y desquicie el sistema de salud de Yucatán. Personal del lugar nos comenta que el hospital Juárez no está preparado para hacer frente a la atención de un presunto contagio masivo de enfermos de coronavirus y agregan que faltan insumos de protección, como batas desechables, guantes quirúrgicos para manos, gorros, lentes especiales y cubrebocas número 95 (para manejo de enfermedades de alto riesgo).

