Plaza Grande

Nos comentan que...

El diputado del PRI y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Felipe Cervera Hernández, está en un dilema político en este año porque, por un lado aparentemente todavía tiene diferencias con la actual directiva estatal de su partido, que encabeza Panchito Torres, y, por el otro lado, su hermano Víctor Cervera Hernández, es candidato a la alcaldía de Mérida por el partido Movimiento Ciudadano, que lidera su prima Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán. Sin duda el líder de la bancada priista en el Congreso tendrá una difícil decisión, al igual que la familia Cervera Hernández que es priista de hueso colorado como lo fue el difunto ex gobernador Víctor Cervera. Este año, o votan por fidelidad a su partido o apoyan a su hijo candidato de un partido rival.

Muy triste se siente el trabajador ferrocarrilero Roger Gómez Chimal, uno de los fundadores del Museo de los Ferrocarriles de Yucatán, porque ve que los funcionarios de Ferrocarriles Istmo de Tehuantepec, Fonatur y la asociación formada para la creación del museo de La Plancha buscan quedarse con el cabús que compró hace años para que formara su propio museo particular en Cholul. Sin ninguna desconfianza en su momento, Gómez Chimal dio prestado el cabús al museo de La Plancha para que aumentara el atractivo del sitio turístico e histórico, hoy abandonado, pero cuando llevó dos grúas y un tráiler para que lo traslade a su terreno, lo frenaron e impidieron que lo sacara, a pesar de que mostró los documentos de compra del viejo vagón a Ferronales. Le dijeron que debía tener un permiso del apoderado de la asociación que administra el Museo de los Ferrocarriles, el aval del FIT o de Fonatur, documento que hasta hoy no le han dado.

La graciosa huida que realizó el viernes pasado el presidente del Tribunal Electoral del Estado, Fernando Bolio Vales, a la llegada de las activistas María Eugenia Núñez Zapata, Gina Villagómez Valdés y Rita Farjat Vázquez, a las puertas de las oficinas de esa dependencia en la colonia Itzimná, no fue para evadirlas, sino para evitar las entrevistas a los medios por las acusaciones que formularon las promoventes del juicio ciudadano que buscan revertir los lineamientos de paridad sustantiva que aprobó el Iepac. Sí llamó la atención la salida inesperada del magistrado electoral apenas llegaron las activistas. “Qué gusto tenerlas aquí”, dijo Bolio Vales a María Eugenia Núñez cuando bajaba de la camioneta familiar en que llegó. De inmediato, el magistrado subió a su automóvil Camry de color negro estacionado en el “porch” y se retiró de la oficina. Cuando terminó todo el movimiento de las activistas y se retiraron los reporteros regresó a su lugar. “Me dicen que no huyó de nosotras, sino de los reporteros”, comentó una de las activistas. “El guardia de seguridad vio a los reporteros antes que lleguemos y (Bolio) salió para que no diera entrevistas”.

El registro de precandidatos del PAN a las diputaciones federales por Yucatán se cumplió tal como se había anticipado hace unas semanas, con una excepción: el nombre de Yesenia Polanco Ross, quien se apuntó en el Distrito 5, no estaba en el libreto. La designación de la panista meridana causó sorpresa incluso entre las filas de su partido, sobre todo porque este mismo domingo, poco antes de la inscripción formal, se avisó de esa decisión a la estructura electoral del panismo para solicitarle su apoyo. Quien quedó como el perro de las dos tortas, más bien tres o quizás cuatro, es Jorge Díaz Loeza, secretario de Desarrollo Rural. Veamos: en un principio el funcionario fue mencionado como aspirante a la candidatura de Acción Nacional a la alcaldía de su natal Tizimín; después se elevaron sus aspiraciones y se le ubicó como potencial candidato a la diputación del Distrito X, con sede en esa ciudad del Oriente; más adelante se le vio entusiasmado con la posibilidad de ser candidato a diputado federal por el Distrito 1, con cabecera en Valladolid, y se le “bajó” para ceder su espacio al expriista, experredista y expevemista Liborio Vidal Aguilar; ya “bajado” del Distrito 1 se le ofreció que competiría en el Distrito 5, del sur del Estado, y a fin de cuentas se le sacrificó de nuevo para instalar en su lugar a Yesenia Polanco. ¡Qué vueltas da la política!

La eliminación de Jorge Díaz Loeza de las candidaturas a las diputaciones locales y federales da pie a una gran interrogante. En algunos círculos del PAN y del Palacio de Gobierno se daba por un hecho que al dejar la Secretaría de Desarrollo Rural para abanderar la campaña política se enviaría a esa dependencia a Roger Torres Peniche, actual secretario de Desarrollo Social, lo cual implicaría movimientos significativos en el gabinete de Mauricio Vila Dosal. Con los acontecimientos más recientes en ese partido, esos cambios quedan descartados o al menos tendrán que esperar.

No solo en el PAN hay movimientos sobre el tapete. Los militantes de Morena no cantan mal las rancheras y entre los municipios donde están más enfrascados en disputas internas figura Valladolid, donde ese partido ha gobernado en los dos trienios más recientes. Resulta que en la Sultana de Oriente hay nada menos que ¡trece aspirantes a la candidatura a la alcaldía! Un número alto por donde se le mire. Lo interesante es que en el proceso de sucesión se mezclan muchos intereses que alcanzan incluso al alcalde Enrique Ayora Sosa y a la exalcaldesa Alpha Tavera Escalante, hoy subdelegada del gobierno federal en la zona Oriente. El primero pretende reelegirse y a la segunda se le atribuyen intentos de imponer como candidata a su prima Diana Escalante Acevedo, regidora del Ayuntamiento vallisoletano. Directivos de Morena señalan que el primer concejal Ayora Sosa no “levanta” y eso ha dado pie al surgimiento de tantos aspirantes, entre los cuales está un fundador del partido en Valladolid, Felipe Arjona Tejero. También han levantado la mano personas como el expriista Homero Novelo Burgos, hijo del fallecido profesor Pánfilo Novelo Narváez. Lo cierto es que se palpa una alianza de neomorenistas que pretenden dejar fuera de la jugada a Felipe Arjona y para ello se han presentado los resultados de una supuesta encuesta elaborada a petición del alcalde que ubica en segundo lugar al profesor. Más llama la atención que en el primer sitio, como el más conocido, aparece Ramón Escalante, a quien en realidad no se conoce tanto porque estuvo muchos años fuera de Valladolid. Habrá que ver cómo termina este juego de intereses.