Plaza Grande: La "abeja reina" no estuvo en foro sobre apicultura

Nos comentan que...

El viernes 23 pasado, durante la inauguración del segundo foro “Diálogo sobre legislación y desarrollo de la apicultura”, organizado por el Senado de la República, los reporteros trataron de localizar en el Centro Internacional de Congresos a la autodenominada “reina de las abejas”, Nelly Ortiz Vázquez, candidata a la alcaldía de Mérida por el partido Nueva Alianza, pero aparentemente no fue invitada o no asistió. El que sí estuvo fue el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, otro impulsor de la conservación de las abejas y rival de Nelly Ortiz, tanto en la política como en la actividad apícola. También estuvo el senador tabasqueño Ovidio Peralta, odiado por no pocos yucatecos de Morena por las triquiñuelas en las candidaturas. Y quien no pierde la alta diplomacia es Nerio Torres Arcila, quien quedó en lugar privilegiado en la mesa de honor y eso le permitió saludar al gobernador Mauricio Vila, a Dulce María Sauri, a Beatriz Paredes, a Ramírez Marín y a la mayoría de los invitados especiales.

La candidata perdedora a la presidencia municipal de Mérida por el partido Morena, Verónica Camino Farjat, subió ayer a su cuenta de Facebook una fotografía y un texto sobre el Hospital Regional del Issste de la colonia Pensiones. Informa que ese hospital tendrá una reorganización interna para atender rezagos, casos de Covid-19 y otras necesidades de hospitalización y ofreció gestionar nuevo equipamiento y personal humano para el nosocomio. No cabe duda que la excandidata está en competencia política con el “superdelegado“ Joaquín Díaz Mena, quien también difunde fotos y textos sobre la vacunación contra el Covid.

Las investigaciones contra los tres responsables del doble homicidio en Mérida la mañana del viernes pasado se extendieron ese mismo día a las poblaciones de Conkal, Tekat, Mocochá y Baca porque la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General tuvieron conocimiento de que los tres sospechosos (dos hombres y una mujer) viajaron en una “combi” de la ruta Mérida-Baca y habrían ido a esos poblados para evadir a los policías. Pobladores de esas comunidades informaron que ingresaron automóviles con policías judiciales, patrullas de la SSP y agentes municipales para rastrear calles y predios deshabitados. Alguien dio la orden que se resguarden en sus viviendas porque estaban “sueltos peligrosos asesinos” y la gente se encerró en casa por horas. La inusitada operación policíaca causó temor en las poblaciones mencionadas, hasta que un vídeo reveló que los sospechosos se bajaron en una gasolinera del tramo Cholul-Conkal, y regresaron a Mérida, donde fueron detenidos en una terminal de autobuses del Centro cuando intentaban huir de la ciudad.