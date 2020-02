Pleito por la glosa

Analizan si es un delito no haber dado respuestas

Mientras para la bancada del PAN la glosa del informe del gobernador Mauricio Vila Dosal ya concluyó y no hay nada más que discutir, la bancada del PRI afirma que se discutirá en la Junta de Gobierno qué sucederá con los funcionarios que no respondieron las preguntas que les hicieron los diputados y, según los análisis previos, hasta derivaría en que se le dé vista al Ministerio Público de este incumplimiento, por si hay algún delito.

“Después de la última sesión de la glosa en el Congreso, no se volvió a abordar este tema. En la Junta de Gobierno ya ni de volvió a tocar ese tema, por tanto, es ya un asunto legislativo acabado. Para nosotros ya concluyó, no hay nada más que tratar al respecto”, sostuvo ayer Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada del PAN en el Legislativo.

En contraparte, Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, declaró que: “Es un tema que tenemos que discutir con la Junta de Gobierno, la postura del PRI como tal es proceder como lo ha hecho este Poder Legislativo, agotar todas las instancias jurídicas que tengamos (en el caso de los funcionarios que no respondieron las preguntas)”.

El miércoles pasado el Diario informó que las numerosas preguntas que no respondieron los funcionarios del gobierno del Estado en el Congreso, durante la glosa del informe de Vila Dosal, tendrían consecuencias legales, y se analiza en el Legislativo cómo se procedería jurídicamente contra ellos.

Ayer, Rosa Adriana Díaz declaró que no existe tal análisis y que el caso de la glosa es ya un asunto legislativo, que se acabó, no hay nada más que discutir al respecto. “El formato de la glosa no funciona, fue una camisa de fuerza que nosotros mismos nos impusimos, pero no es el adecuado. Primero el tiempo que acordamos darles a los funcionarios para responder no era suficiente para que respondan, se les cortaba antes de terminar y luego el número de funcionarios que comparecieron fueron más de los previstos”.

La diputada dijo que definitivamente el formato no es el adecuado y es necesario modificarlo. Eso es algo que ya se ha dicho y todos están de acuerdo en trabajarlo más adelante para cambiarlo, es lo único pendiente.

Cervera Hernández informó que se discutirá en la Junta de Gobierno el hecho de que no respondieron todas las preguntas los funcionarios y el análisis de esas instancias jurídicas puede derivar en la necesidad de solicitarle a la mesa directiva que dé vista al Ministerio Público, u otra instancia, para que definan si hay o no un delito que perseguir.

“Esto es con la finalidad de dejar muy en claro que son acciones que el Congreso del Estado tiene que emprender, no es un tema de grilla, no es un tema de política, es un tema de derecho y si se considera que no hubo este cumplimiento a la legislación, pues entonces que interpongan las sanciones que correspondan”, puntualizó.

En otros asuntos, sobre la exoneración que hizo la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) a la denuncia de las “empresas fantasma” del Ayuntamiento cuando el hoy gobernador era alcalde, Cervera Hernández recordó que esa institución es una instancia independiente, “que si bien forma parte del Poder Legislativo es independiente en sus acciones”.

“Nosotros lo que tenemos que hacer es recibir esa información y la unidad de evaluación, que forma parte de la comisión de vigilancia de la cuenta pública, en todo caso es la que habría de preguntar si se siguieron los procedimientos adecuados al realizar esta ponderación que, más diría yo, que somos respetuosos de la actuación de esta auditoría”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA.

Así como no hemos cuestionado cuando han presentado alguna denuncia no podría cuestionar ahorita sin mayor información”, dijo.

El diputado manifestó que a su entender la declaración que hizo el auditor superior fue en el marco de una rueda de prensa en una visita a este Congreso, así que la documentación oficial tendrían que recibirla primero para saber cuáles fueron las ponderaciones del caso.

“Fantasmas”

Felipe Cervera Hernández habla del fallo de la Asey sobre las empresas “fantasmas”.

Respetuosos

Declaró que los diputados son respetuosos de la resolución que dictó la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY).

Información

“Así como no hemos cuestionado cuando han presentado alguna denuncia, no podría cuestionar ahorita sin mayor información”, abundó.

Rueda de prensa

El diputado manifestó que a su entender la declaración que hizo el auditor superior del Estado fue en el marco de una rueda de prensa en una visita a este Congreso del Estado, de modo que la documentación oficial tendrían que recibirla primero para saber cuáles fueron las ponderaciones del caso.

Síguenos en Google Noticias