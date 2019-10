“Blindaje” anti despojos

Pobladores de Ixil analizan cambiar su régimen ejidal

Tras frenar la privatización de 5,700 hectáreas de tierras comunes, vendidas en forma ilegal para el desarrollo de dos megaproyectos eólicos en Ixil, el ejido del municipio considera cambiar el régimen de sus terrenos a propiedad comunal para blindarse de futuros despojos.

Como informamos, la Procuraduría Agraria (PA) convocó a un diálogo sobre la construcción de un parque eólico en esa demarcación.

Al llamado respondieron aproximadamente 1,000 ejidatarios, que anteayer se presentaron en la sede de la asamblea, en la plaza principal cerca del Palacio Municipal.

También acudió un grupo de campesinos a favor de la venta de tierras, quienes les insistieron a los otros que aceptaran la oferta para la construcción del proyecto.

Reclamos y empujones se registraron durante la asamblea, que se puso tensa.

Una de las conclusiones fue que los campesinos podrían cambiar el régimen de sus tierras para que no sean ejidales, sino comunales.

De avalarse la propuesta, mediante una asamblea ejidal, Ixil se convertiría en el primer ejido en México en modificar su régimen a comunal, lo que ha generado dudas y protestas en esta población.

Anteayer en la mañana, ejidatarios señalados como “provocadores” se presentaron al foro con enormes mantas y gente “acarreada” de otros ejidos para increpar a los participantes.

Entre estos últimos había organizaciones civiles, ejidatarios, integrantes de la comunidad y funcionarios federales.

Esto lo atestiguaron el titular de la PA, Luis Hernández Palacios, y de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, así como subsecretarios de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Previo al inicio del evento, más de una decena de patrullas de la Policía estatal se alistó en la zona y cerró el tránsito vehicular en el perímetro cercano a la plaza.

Ante la irrupción de los manifestantes y la tensión que provocó, el evento se suspendió y varias intervenciones quedaron sin escucharse.

La Policía Municipal se negó a intervenir para reponer el orden.

Antes de dar por terminado el foro, y entre abucheos y gritos de “¡fuera, fuera!”, el procurador agrario afirmó que Ixil es “emblema de la resistencia maya” y, en nombre del gobierno federal, refrendó el compromiso de acompañarlos para encausar sus demandas al confirmar la ilegalidad de los procesos de despojo.

“Expresamos nuestra voluntad de responder a su llamado para iniciar los procesos de rescate del territorio, que no es solo para la agricultura o el desarrollo forestal”, apuntó. “Es tierra, es agua superficial, es selva, es bosque, es biodiversidad, es conocimiento tradicional, son lugares sagrados y es la fuerza moral e histórica de los pueblos”.

En declaraciones para “El Universal”, el funcionario precisó que han iniciado 52 juicios de nulidad de asambleas fraudulentas para la recuperación del territorio en Yucatán. Siete más están en proceso, incluido Ixil.

En la Casa Ejidal, Hernández Palacios escuchó testimonios de la comunidad de Ixil y de otros ejidos donde acaparadores de tierra han llegado con promesas o amenazas para despojarles de sus tierras mediante engaños.

Algunos líderes de la comunidad denunciaron que han sido víctimas de amenazas de muerte.

“A nuestra abogada la quisieron matar”, dijo una integrante de una organización comunitaria que pelea por la tenencia de la tierra en un ejido de la Península.

El funcionario federal informó que el gobierno empezó un programa de restitución de tierras a sus legítimos propietarios —los pueblos originarios—, pero advirtió que el tema no será fácil.

“Sabíamos a qué veníamos, con quién nos enfrentábamos (…), no será fácil, esto no es de Superman; no vamos a empezar con resultados espectaculares, pero habrá resultados”, sostuvo.

El procurador anunció que en 15 días llegará un equipo jurídico que dará seguimiento a los casos y asesorará a los pobladores. Agregó que en el Senado se presentaron dos iniciativas para modificar la Ley Agraria.

De acuerdo con su artículo 99, bajo el régimen de bienes comunales las tierras son inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo que implica un mayor grado de protección legal ante posibles despojos.

Proyectos eólicos

Campesinos analizan cambiar su régimen de tierras ejidales para que sean comunales.

Sugerencia

El planteamiento se dio a conocer a funcionarios federales durante el foro “Ixil, trinchera maya, por la defensa, recuperación y conservación” realizado en la plaza central de la comunidad, a 25 kilómetros de Mérida.

Desde Quintana Roo

Acudieron representantes de 49 ejidos de la Península de Yucatán, entre ellos integrantes del Concejo Indígena Maya del municipio de José María Morelos, en Quintana Roo, quienes expusieron que en aquella entidad también existen intentos y despojos de tierras para destinarlas al desarrollo de megaproyectos.

Presunto boicot

Una noche antes del foro, en Ixil corrió la versión de que los empresarios afectados por la cancelación de la compra-venta ilegal de tierras ofrecieron $200 a los pobladores de ahí y de otros ejidos para boicotear el evento.