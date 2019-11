Pobres resultados de AMLO en su primer año de gobierno, opinan analistas

“Solo buen diagnóstico”

Desde la campaña que lo llevó a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador hizo un buen diagnóstico de los problemas del país, sobre todo en materia de seguridad y combate a la corrupción, pero un año después del inicio de su gobierno —se cumple hoy sábado 30— los resultados no son los esperados por los mexicanos, señala el consultor empresarial Salvador Carrejo Orozco.

Socio director del despacho BlueWolf y consejero representante de Canacintra Chihuahua, advierte de la persistencia en el país de problemas como una gran desigualdad, un increíble nivel de corrupción y altos niveles de inseguridad.

En el ejercicio del poder, si bien estos temas están en la agenda, la forma en que se están tratando de resolver no es la adecuada, añade en visita a Mérida, invitado por la Unión Social de Empresarios de México (USEM) y el Instituto Megamedia.

Acompañado de Ana Pau Méndez, consultora del mismo despacho, habla en entrevista con el Diario de temas de actualidad en los siguientes términos:

La economía. Estamos viendo una desaceleración fuerte, el último reporte del Inegi ya habla de un decrecimiento, pero el hecho de que el gobierno no acepte que es una situación problemática real es muy grave.

La narrativa de que no importa el crecimiento sino el desarrollo es un poco absurda, porque la economía se está contrayendo y la población está creciendo en número, de tal manera que nos estamos haciendo más pobres como país.

Lo que se está distribuyendo se va a acabar. La estrategia del gobierno de distribuir por medio de apoyos sociales llegará a un punto en el que no tendrá sustento y eso nos va a meter en problemas a mediano plazo. No creo que este dispendio de recursos entregados directamente a la población sea lo adecuado, porque se están desactivando los motores económicos del país. Es decir, los actores están siendo desactivados o desmotivados; no hay un ambiente para promover la inversión, no hay confianza entre los inversionistas.

La seguridad. Aquí los resultados están claros: la estrategia no está funcionando. Igual que en el caso de la economía, hay en el gobierno una especie de negación de la realidad, lo que es aún más lamentable porque los resultados son palpables. No se están dando resultados, al contrario, está creciendo la inseguridad de una manera generalizada en el país.

Sin embargo, se insiste en que se están corrigiendo las cosas, pero esto no está sucediendo. Lo peligroso del asunto es que el gobierno crea en su estrategia cuando es evidente que no está funcionando y sigan insistiendo en esto. Si no hay un cambio en la estrategia, esto no va a mejorar.

La petición de la familia LeBarón al gobierno de Donald Trump para que Estados Unidos clasifique a los carteles de narcos mexicanos como terroristas es un tema muy delicado porque, como mexicanos, nos interesa preservar nuestra soberanía. Sin embargo, y no por justificar, la realidad es que al gobierno, a las instituciones en general y a la sociedad todavía nos faltan muchos instrumentos para atender el grave problema de la inseguridad.

Yo no descartaría que pudiera haber un apoyo o una colaboración binacional en el tema del narcotráfico, no necesariamente una intervención como algunos lo están planteando, con fuerzas y operaciones directas de Estados Unidos en México.

No creo que ese sea el camino, pero lo que sí creo es que se necesita una cooperación binacional con mucho mayor alcance de lo que ha sido hasta ahora.

Así como en el tema económico se han desmantelado o debilitado muchas capacidades de los motores económicos, creo que en el caso de la seguridad también se han debilitado instituciones como la Policía Federal o el propio Ejército, con un rediseño institucional. A lo mejor hay buenos propósitos, pero en los hechos no está funcionando.

Las capacidades del gobierno para enfrentarse al problema de la inseguridad están rebasadas y se necesitan apoyos incluso multilaterales.

Los organismos autónomos. Algo que es peligrosísimo para el país, desde el punto de vista del desarrollo democrático, es la intención de desmantelar o debilitar a organismos como el Instituto Nacional Electoral y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es evidente que la gran mayoría de los mexicanos estaba inconforme con el estado del país y así se manifestó en las elecciones de julio de 2018, pero lo que tenemos, o teníamos porque se han desmantelado muchas cosas, costó mucho trabajo lograrlo, mucho esfuerzo, incluso vidas.

Esto que está pasando con los poderes Judicial y Legislativo es muy peligroso, por eso la ciudadanía debe estar muy atenta, consciente y enterada, sobre todo con las consecuencias.

Creo que una de las cosas más lamentables es la pasividad de los ciudadanos, la falta de conciencia y de participación en temas de interés común, no necesariamente en la política.

Entre la sociedad organizada yo destacaría el papel que está jugando la Coparmex en este momento; no es que otros organismos no estén preocupados, porque estos temas seguramente los tienen en sus agendas, pero la realidad es que Coparmex está jugando un rol protagonista en el buen sentido de la palabra. Es un contrapeso muy importante ante los posicionamientos y decisiones del gobierno actual.

El papel de la empresa privada. Su rol natural es el económico, pero no es el único. La riqueza la generan las empresas, el gobierno administra esa riqueza a través de los impuestos.

Pero el gobierno no es un generador de riquezas. Los problemas económicos no se deben en su totalidad a malas decisiones del gobierno, pero sí hay signos que son preocupantes respecto a cómo se está promoviendo el ambiente económico desde el punto de vista interno.— Víctor Manuel Dzul Zum

Crecimientos

Otros conceptos de Salvador Carrejo, del despacho de consultoría BlueWolf.

EE.UU.

Es la primera vez en 25 ó 30 años que en México hay un ciclo diferente a la economía de EE.UU., que sigue creciendo, a un ritmo moderado, pero creciendo. Pero nosotros estamos decreciendo.

Más afectados

Los estados que no tienen una relación más directa con EE.UU. son los que resienten el bajo crecimiento. Chihuahua, por ejemplo, está creciendo a niveles de 4 o 5%, pero estados como Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Campeche tienen decrecimientos hasta de 10%.

El peor desempeño

El estado que más está decreciendo es Tabasco, aunque está siendo privilegiado desde el punto de vista presupuestal.

Yucatán

Por eso es importante diversificar, identificar zonas económicas que tengan un crecimiento importante como es Yucatán, donde por distintas razones las expectativas de crecimiento son altas.