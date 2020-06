Pocas ventas del comercio en la "ola uno" por fallas en logística del cierre de calles

Reabren negocios, pero se cierran las calles principales

El primer día de la “ola uno” del plan de reactivación económica del gobierno del Estado no causó satisfacción en el sector empresarial porque durante un recorrido por el Centro y algunos negocios vieron problemas serios en la estrategia de movilidad humana: un circuito vial cerrado al tránsito que impidió la entrada de clientes en vehículos particulares y bloqueo de espacios que podrían dispersar la aglomeración que se vio en las aceras.

Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, encabezados por su presidente, Michel Salum Francis, recorrieron calles, paraderos del transporte urbano, negocios y la Plaza Grande, de 10:30 a 12 horas, para verificar la reapertura de negocios no esenciales de la primera “ola” de la reactivación planeada por el gobierno estatal en esta fase de la pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV2.

Participaron el presidente de Coparmex Mérida, Fernando Ponce Díaz; el presidente de la Canirac, Roberto G. Cantón Barros; el presidente de la Canainves, Fernando Muñoz Carrillo; el presidente de la CMIC, Raúl Aguilar Baqueiro, y la presidenta de Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de Yucatán (Ammeyuc), María Eugenia Marín Vázquez.

También Armando Chapur Achach, secretario de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, quien calculó que en este primer día de reapertura, luego de 75 días de cierre, apenas abrió el 25% de las empresas que funcionan en el centro de la ciudad y consideró que la estrategia de los gobiernos estatal y municipal tuvo un impacto negativo en los negocios porque los dejó sin potenciales clientes al no permitir la circulación de vehículos particulares, que bien pudieron ocupar los estacionamientos para que realicen sus compras en la zona.

Buscan mejorar la estrategia

“Se tiene que mejorar la estrategia. La gente tiene que esperar menos tiempo en los paraderos, los camiones no están llegando a sus paraderos a tiempo, no por falta de unidades, sino que el circuito de cierre de calles hacen que tarden más en el perímetro por los embotellamientos”, señaló Chapur Achach. “Si repartimos a la gente en más áreas y metros cuadrados que llegan al Centro habrá menos concentración y contacto entre las personas. Por ello no me parece que cierren, por ejemplo, el Pasaje de la Revolución y la Plaza Grande, donde bien puede pasar la gente”.

“Yo creo que se deben abrir la Plaza Grande y el Pasaje de la Revolución para que pase la gente, que haya un control para que las personas no se aglomeren en un solo sitio, y si no se puede controlar el parque principal, que se cierre la Plaza, pero no las calles que la rodean. Las calles de la Plaza Grande sirven para desfogar todos los camiones de pasaje y vehículos particulares que pudieran entrar, eso ayudaría a reactivar la economía del Centro, de otra manera los negocios no van a tener clientes a quien vender, como se vio en este primer día”, puntualizó Chapur Achach.— Joaquín Chan Caamal