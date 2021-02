Poco interés cívico: solo un inscrito para estar en el Gobierno Abierto

A una semana de que venza el plazo de la convocatoria lanzada por el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (Inaip) para recibir las propuestas de los interesados en representar a la sociedad civil ante el Secretariado Técnico Estatal y Municipal dentro del modelo de Gobierno Abierto, solo se ha registrado una persona.

En una primera convocatoria se recibieron dos propuestas para el ámbito estatal las cuales fueron rechazadas, para la parte municipal no se recibió ninguna. Lo anterior motivó a que el 14 de enero pasado se emitiera de nuevo la convocatoria que cerrará el lunes 22 próximo.

Lo anterior se informó en la rueda de prensa en la que se dieron a conocer los avances del modelo de Gobierno Abierto en Yucatán, que promueve un trabajo coordinado entre la ciudadanía y las autoridades, basado en el compromiso y el diálogo.

El encuentro con los medios lo encabezaron Lizbeth Estrada Osorio, de Cimtra-Península de Yucatán; Fernando Pacheco Bailón, de la Universidad Vizcaya de las Américas, y el ciudadano Jorge Fabila Flores, quien invitó a la sociedad civil a participar como representante técnico en el ejercicio de Gobierno Abierto.

Fabila Flores precisó que el Secretariado Técnico Local es un espacio donde la ciudadanía participa en mesas de trabajo para dialogar con el gobierno, funcionarios y autoridades para encontrar la solución a distintos problemas y establecerlas de una forma permanente para el beneficio de todos.

Quienes resulten seleccionados para representar a la ciudadanía ante el Secretariado Técnico Local tienen que ser personas comprometidas en la solución de problemas, que pongan su tiempo para trabajar en equipo y sumar esfuerzos con el gobierno, añadió.

“Es importante la participación de la sociedad civil para lograr los beneficios de Gobierno Abierto (…) Y así, de manera unida, encontrar soluciones de alto impacto para la mejor calidad de vida de las yucatecas y los yucatecos”.

En su turno, Pacheco Bailón dio a conocer los requisitos de elegibilidad para representar a la sociedad civil ante el Secretariado Técnico Estatal y Municipal, entre los cuales se encuentra que la persona sea mexicana por nacimiento o naturalización, que acredite una vecindad mínima de un año en Yucatán.

Asimismo, el interesado no debe tener afinidad con los tres niveles de gobierno: no tener conflicto de intereses personales, familiares o de negocios y no ser o haber sido en los tres años anteriores candidato o haber desempeñado un cargo de elección popular.

Igual no haber ejercido un cargo de dirección nacional o estatal de algún partido político o haber sido adherente o afiliado a uno, en los seis años anteriores no haber sido parte del servicio público de hasta tercer nivel en el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ni haber sido en los últimos seis años ministro de algún culto, ni tener parentesco con personas del servicio público de primer nivel.

Lizbeth Estrada añadió que “el principal reto que tenemos ahorita los ciudadanos es cambiar el paradigma de participación mediante estos mecanismos de Gobierno Abierto, donde nos sentamos, establecemos compromisos, los contemplamos y los evaluamos”.— IVÁN CANUL EK

Concepto Gobierno Abierto

Lizbeth Estrada Osorio, de Cimtra-Península, explicó el concepto de Gobierno Abierto.

Nueva forma de gestión

Es una forma de gestión nueva entre ciudadanos y gobierno y que se da en un ambiente de transparencia, rendición de cuentas, innovación social y participación ciudadana, dijo.

Ciudadanía

“Este tipo de ejercicios pone a la ciudadanía en el centro para la toma de decisiones y solución de problemas públicos”.

Deben ser abiertos

También señaló que existen mecanismos de participación ciudadana muchas veces impulsados por los gobiernos, en los que no necesariamente se puede tener injerencia. “Puede que sí tengas injerencia y puede que no, porque depende de factores que uno no controla, pues no están normados y ningún organismo de participación considera que te tengan que hacer caso o no”. Añadió que los consejos consultivos deben ser abiertos, pero muchas veces solo se invita a personas afines.