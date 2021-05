Pocos casos del sistema estatal anticorrupción

De acuerdo con el reporte de actividades y resultados, el Mecanismo de Queja del Sistema Estatal Anticorrupción instalado desde 2019 no funciona, o por lo menos no arroja los resultados que se esperaban. Aunque para Javier Montes de Oca Zentella, presidente del Comité de Participación Ciudadana del mismo, “es muy prematuro decir que no funciona”.

Se han atendido en este mecanismo 69 quejas presentadas, de las cuales solo una que se registró en 2019 está ya en proceso de “determinación”.

Aun cuando se decida que es procedente y se encontraran indicios de corrupción, la resolución que emita este sistema no es vinculante; es decir, pueden hacerle caso o ignorarla y no pasa nada, de acuerdo con lo informado por el titular.

Entrevistado en sus oficinas de la Secretaría Técnica de este sistema, Montes de Oca Zentella informó que de 2019 a la fecha se ha atendido a 210 personas que acudieron por el mecanismo, pero no todos los asuntos planteados entraban para ser atendidos, incluso se dio atención y orientación a 83 asuntos y finalmente se admitieron 69.

El ciudadano presidente añadió que de todas las quejas que se presentaron en 2019, el 23% fue desechado y solo se admitió el 77% —alrededor de 30 casos—, mientras que en 2020, de 27 quejas presentadas fueron desechadas 11, el 89% se admitió y en el presente año ya llevan 12 admitidas.

El presidente señaló que de todas las admitidas, al menos de las de 2019 solo una procedió, las demás ya fueron cerradas y sobre la que está pendiente esperan sea determinada en los próximos días. Sin embargo, admitió que en su caso solo pueden hacer recomendaciones porque sus resoluciones no son vinculantes.

Aunque declinó informar cuál es el único caso que podría determinarse próximamente, de manera extraoficial se averiguó que se trata de una queja por corrupción contra la Secretaría de Educación del Estado.

De los demás casos, el ciudadano manifestó que se concluyeron en forma anticipada, algunas por considerar que carecían de elementos para proceder y otras se resolvieron hablando con ambas partes.

De acuerdo con el portal del sistema, el mecanismo de queja “tiene por finalidad dar atención y trámite a las quejas presentadas por parte de la ciudadanía ante la Comisión Ejecutiva o la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, por actos u omisiones de autoridades o servidores públicos, o particulares por la presunta comisión de faltas administrativas o hechos de corrupción”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Sistema anticorrupción

Montes de Oca Zentella agregó que se debe considerar que se trata de un mecanismo sin precedente, sirve para pilotear la situación de qué se puede hacer contra la corrupción, aún existe el miedo a denunciar, hay que romper ese círculo, y por eso consideró que “es prematuro decir que no funciona”.

Cifras

Al señalar que por los resultados que reporta este mecanismo de queja, no está dando los resultados esperados, considerando las cifras y viendo los números, el presidente comentó: “No siempre es válida la numeralia”.