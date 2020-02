Podría haber en Dzemul consulta por varias obras

Solo reciben una queja

La única solicitud que se presentó sobre las obras públicas que presentaron los municipios al Iepac fue el viernes 21 pasado y lo hizo Geovany Guadalupe Medina Sánchez, vecino de Dzemul, para inconformarse contra la restauración del mercado municipal, así como del parque infantil, la cancha de usos múltiples, pasos peatonales y el proyecto integral de acceso a la cabecera del municipio, que enlistó su ayuntamiento como obras para este año

Hidalgo Victoria Maldonado, secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), informó que el oficio presentado por Medina Sánchez argumenta que en la mayoría de esas obras sospecha que las planean para hacer fraudes por parte de la autoridad municipal.

El inconforme señala que por ejemplo en el caso de la restauración del mercado municipal hace un año se inauguró, con mesetas y azulejos nuevos, a los locatarios ni siquiera se les consultó, y pareciera que pretenden restaurarlo para abrir más puestos de comida, que no son una prioridad para el lugar, se indicó.

Respecto al parque que pretenden restaurar, Medina Sánchez sospecha que se trata de un fraude, porque apenas a fines del año pasado la reinauguró el mismo alcalde, por lo cual el gasto se hace innecesario y se presta a malos manejos.

Sobre la restauración y techumbre de la cancha de usos múltiples, el quejoso considera que no se debe hacer y en todo caso el INAH debería dar el permiso, porque al hacerlo taparía la vista de la iglesia, sumado a que se estaría desperdiciando el recurso en una obra que afectaría la belleza del centro histórico de la población y limitando el futuro inmediato del turismo.

Innecesario

De los pasos peatonales, el promovente argumenta que ya existen los necesarios en los espacios adecuados, se debe ubicar los existentes y no duplicar la obra y evitar duplicidades fraudulentas, y del proyecto integral ni siquiera menciona una obra en sí, solo un papeleo muy ambiguo, que no explica o menciona el desarrollo de la misma y se presta a la presunción de un fraude.

El secretario ejecutivo explicó que el problema en este caso es que esta solicitud no está sustentada debidamente, no cubre los requisitos de ley, ni siquiera la firma de una cantidad considerable de vecinos, solo la del solicitante, y ya se le hicieron los requerimientos para que solvente las observaciones.

Victoria Maldonado precisó que se le previno al promovente que tiene un plazo de tres días el cual se le acaba hoy martes, para presentar los documentos que le faltó acreditar, de lo contrario no procedería.

De no solventar las observaciones, continuó el funcionario, no se convocaría a este único plebiscito que hasta ahora se ha solicitado, considerando que todavía no acaba el plazo para hacerlo en el caso del gobierno del Estado.

En 2018

El año pasado se solicitó un plebiscito por obras con las que no estaban de acuerdo los vecinos de Telchac Puerto, pero al final tampoco se realizó, porque el alcalde declinó hacerla. Los últimos que se hicieron fueron en 2014 en Chapab, en 20013 por una obra de San Felipe y durante 2011 en Acanceh, que fue el primero.— David Domínguez Massa

