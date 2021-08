Polémica por una denuncia

Piden disculpas al arzobispo ante su “discurso de odio”

Hay que esperar, hay que responder a lo que se pregunte, eso es indudable, con mucho gusto se les responderá, expuso el presbítero Jorge Martínez Ruz, vocero de la Arquidiócesis de Yucatán, en torno a la queja que interpuso el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), por “discursos de odio” del arzobispo Gustavo Rodríguez Vega en la homilía dominical.

El colectivo expuso en un comunicado que exigen al arzobispo de Yucatán que se disculpe públicamente por sus discursos discriminatorios en contra de la comunidad LGBTQ+.

La queja la presentaron anteayer ante el Conapred y es esta instancia la que dará seguimiento.

El vocero de la Arquidiócesis expuso que “el mensaje de la Iglesia es un mensaje de amor basado en lo que nuestro señor Jesucristo nos enseña”.

“Estamos en el año de la familia, desde que el papa Francisco lo declaró hace unos meses, entonces es común que hablemos de las familias, no es una cosa novedosa que en un homilía se hable del tema de la familia”.

“Es una lástima que una homilía, una reflexión en torno a la familia, sea tomada como un discurso de odio como dice ese texto, es lamentable”, apuntó. “El mensaje de la Iglesia siempre es buscar al amor y promover el amor, qué pena que se tome como un discurso de odio”.

“La invitación es a tomar la homilía que está publicada para que cada quien la lea e interprete lo que está ahí, vea si de verdad es una cosa discriminatoria o es un mensaje que busque unir a las familias”.

“Es común que en una homilía se hable de la familia, no es algo novedoso y no busca discriminar a alguien, es simplemente un pastor que le está hablando a su comunidad, a su pueblo”, aseguró.

Luego reiteró que “estamos en el año de la familia y es importante hacer referencia a la familia, no buscamos para nada faltar el respeto a nadie, hacer discursos de odio mucho menos”.

“Es una pena que se mal interprete o que se tome como algo discriminatorio cuando la intención es totalmente lo contrario”, añadió el sacerdote.

Asimismo, comentó que no tiene conocimiento de alguna notificación que haya llegado al arzobispo, “pero con quien lo pida podemos dialogar y a cualquier proceso que nos convoquen estamos abiertos al diálogo, no tenemos ningún problema”.

“Estamos abiertos al diálogo y a cualquier proceso que seamos convocados. Aquí solo se trata de una homilía dominical”.

“Las enseñanzas de la Iglesia están basadas en la palabra de Dios, en el magisterio y a eso estamos apegados, eso es lo que nosotros creemos y no podemos enseñar algo distinto a lo que está en nuestro credo, es claro”, expuso al referirse a la estructura matrimonial de hombre y mujer que promueve la Iglesia.

En ningún momento su credo busca ser discriminatorio ni ofensivo, reiteró. Al contrario, buscamos promover a la persona y a la familia.

El lenguaje de la Iglesia debe ser un lenguaje de amor, qué pena que por diferencia de ideas se causen divisiones, es lamentable, añadió.

El señor arzobispo siempre ha respetado lo que cada persona cree, eso lo ha dicho con claridad varias veces, cada quien tiene derecho a creer y vivir lo que profesa, expuso.

Sobre la reciente aprobación del matrimonio igualitario por el Congreso de Yucatán, mencionó que los legisladores han decidido y “vemos que quizás no es lo que la comunidad y lo que el pueblo representa en su totalidad, pero esa es la ley civil, la ley de Dios es una cosa distinta, nosotros tenemos nuestras creencias y convicciones según lo que decían la Biblia y el magisterio”, añadió.

Finalmente, reiteró que con este tema no buscan discriminar ni hacer a un lado a las personas, “lamentamos que con la diferencia de ideas se causen divisiones”.

Antecedentes

Alex Orué, integrante del Colectivo PTF Yucatán, informó de la queja interpuesta contra el arzobispo por “discursos de odio” en la homilía del domingo pasado.

Desde esa agrupación indicaron que “reprobamos las expresiones discriminatorias en contra de la aprobación del matrimonio igualitario por el Congreso estatal que el arzobispo Gustavo Rodríguez Vega emitió el 29 de agosto en su homilía XXII Domingo del Tiempo Ordinario, publicada por Diario de Yucatán”.

“Hay antecedentes de denuncias ante el Conapred que han obligado a obispos, en particular al de Aguascalientes hace un par de años, a disculparse porque lo que estaban cometiendo es incitar a la discriminación y al odio, no solamente desde sus púlpitos”, dijo Alex Orué.

“Aquí ni siquiera la discusión está en si la Iglesia católica en este caso está buscando ser más incluyente o más diversa, están siglos, milenios demorados en este y muchos otros temas”.

En México hay una sociedad democrática, hay libertad de expresión y religiosa, pero no son absolutas, encuentran sus límites cuando se está incitando a la discriminación y al odio, refirió.— Claudia Sierra Medina

“Lo que ocurría en Yucatán, por ejemplo, es que si yo me quería casar tenía que ir al Registro Civil, agendar una cita para todo el proceso, luego al decir que el cónyuge era del mismo sexo que el mío me lo negaban por escrito, entonces me amparaba y un juez ordenaba que me pudieran casar. Todo ese proceso, si bien iba, costaba entre 7,000 y 15,000 pesos”.

“El proceso es discriminatorio y eso fue lo que se saldó la semana pasada, el matrimonio civil”.

“Lo que estamos pidiendo y exhortando es que el arzobispo se disculpe públicamente y que evite comentar sobre temas en contra de derechos humanos. Creo que (la aprobación de la figura del matrimonio igualitario) quedó más que claro y más que justificado jurídica y legislativamente” .

“Es cuestión de reconocer esos derechos humanos sin negarlos o incentivar al odio y a la discriminación, que figuras públicas como el arzobispo estén dando licencia a la ciudadanía. a creyentes en este caso, a que tienen todo el derecho a discriminarnos, a la hora de ir a un hospital que se nos niegue el acceso a la salud como supuestamente le pasó a José Eduardo Ravelo en el hospital O’Horán porque pensaron que era gay”.

“¿Quién podrá asegurarnos que eso no hizo a diferencia en su trato?”, se planteó.

“Este tipo de discursos discriminatorios tiene implicaciones violentas allá afuera para la comunidad LGBT, por eso la demanda”.

El activista reiteró que lo que están pidiendo es que el arzobispo se disculpe públicamente ante esta queja. Esperamos que sea conciliatoria y que meramente se disculpe.

Queremos ese reconocimiento de que el arzobispo está haciendo mal, y el Conapred está para eso, comentó.

Esto es serio, no es un tema en contra de la liberta religiosa o de la libertad de expresión de la gente, el arzobispo tiene que entender que estos derechos no son absolutos, tienen límites, subrayó.

Al final, reiteró que lo único que piden es que el arzobispo se disculpe y deje de incitar a la discriminación.

El Conapred revisa el caso y hace una primera notificación a las partes dependiendo del criterio que tengan.

De un vistazo

Estado laico

“El arzobispo, en un Estado laico, está incitando a la discriminación hacia las parejas del mismo sexo, a las personas LGBT por acceder al matrimonio civil”, dijo el activista Alex Orué. “Lo que se está celebrando es que se saldó la deuda en Yucatán por el tema del matrimonio igualitario, porque desde 2015 nos podemos casar en cualquier parte del país”.