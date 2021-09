Polémicas construcciones

Ivonne Ortega dejó varias obras que no funcionan

Algunas obras públicas y privadas realizadas en el estado han generan polémica y problemas políticos para los gobernantes que la promueven, ya no son bien vistas por la sociedad yucateca.

En una revisión de las principales obras que han generado polémica, se hallaron varias que hoy son elefantes blancos, no han logrado sus objetivos o permanecen abandonados.

“Gran Museo”

Gran Museo del Mundo Maya de Mérida es una obra que debía costar $143 millones, pero terminó en $770 millones y una deuda a largo plazo de $2,860 que tuvo que renegociar el actual gobernador Vila Dosal con el constructor Carlos Hank Rhon. El museo no ha logrado generar los recursos ni visitantes esperados y su sistema de luz y sonido ya no funciona.

Palacio de la Civilización Maya de Yaxcabá es una obra abandonada entre el monte. Empezó su construcción el 21 de diciembre de 2009 y en 2014 se dijo que tenía un avance del 60% y una inversión de $450 millones. La obra al parecer se transfirió al Patronato Cultur y no hay planes de rescate.

Hospital General de Tekax lo inició el gobernador Patricio Patrón Laviada, quien dejó $23 millones para su conclusión, pero la gobernadora Ivonne Ortega no lo terminó. Aumentó su costo considerablemente y lo tuvo que rescatar el presidente Andrés Manuel López Obrador por insistencia del gobernador Vila Dosal.

Hospital de Ticul tuvo la misma suerte que el de Tekax en la administración de Ivonne Ortega y hasta tuvo un litigio legal, pero de nuevo Vila Dosal presionó al gobierno federal para que lo concluya y logró que otra vez el presidente López Obrador se comprometiera a concluirlo.

Iluminación artística de la Catedral, 9 iglesias de los barrios y 42 fachadas de edificios del Centro Histórico de Mérida. Solo los primeros meses el centro de la ciudad lució como las calles de Nueva York porque hoy toda la infraestructura eléctrica y luminarias led desaparecieron. Solo la Catedral y la iglesia de San Cristobal conservan parte de esas luces artísticas.

Rolando Zapata Bello

La construcción del Centro Internacional de Congresos ocasionó que desaparecieran más de 20 viviendas de la manzana de las avenidas Colón, Cupules y calles 60 y 62, incluso, algunas con características de joyas de la arquitectura colonial y francesa y no se supo la inversión global, aunque el edificio en sí habría costado $1,200 millones. Se concibió para detonar la actividad turística, pero hoy el gobierno ya piensa concesionarlo a la iniciativa privada.

Hospital Psiquiátrico bajo el modelo Hidalgo en el sur de la ciudad. Invirtió $150 millones en un nuevo edificio, pero el sistema de funcionamiento generó denuncias de psiquiatras y familiares. Hasta hoy no funcionan las villas.

El rescate de La Plancha le generó inicialmente aplausos al gobernador Zapata Bello porque ofreció construir infraestructura urbana para cultura, áreas verdes, pero no cumplió. Incluso, construyó el Centro Ferroviario en Umán.

Al Hospital Materno Infantil lo sacó del centro de la ciudad, estaba en la calle 50 con 67, y lo mandó al periférico sur, pero mejoró en relación al número de camas, instalaciones y amplió la atención a la salud de las mujeres y niños.

También sacó del centro el Palacio Legislativo y lo mandó al anillo periférico poniente, lo que en un principio causó malestar en la ciudadanía por su lejanía, pero a cambio construyó el Palacio de la Música y un corredor turístico en el Callejón del Congreso.

Mauricio Vila Dosal

Sin duda la obra más polémica y criticada, hasta ahora, es la construcción de la ciclovía que tiene una extensión de 71.7 kilómetros y alteró la imagen de la emblemática avenida Paseo de Montejo. En este proyecto invirtió $111 millones y hasta hoy tiene poco uso.

El programa de vivienda social generó una polémica de alcance nacional porque mostró mini casitas de 4x4 metros para los beneficiarios de escasos recursos. Fueron 17,000 acciones de vivienda con una inversión tripartita de $900 millones.

El Anillo Periférico generó severas críticas por el deterioro en la superficie de rodamiento y aunque no es competencia del gobierno estatal sino del federal, el gobernador Vila Dosal le destinó más de $50 millones para repavimentar 10 kilómetros para que esta autopista de Mérida esté transitable.

Después de muchos años que funcionó la Escuela Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña” en un terreno de Cordemex, el gobernador Vila Dosal la cambió a un terreno donde funcionó el Tianguis del Automóvil junto a la Central de Abasto de Mérida. Las críticas no solo fueron por sacar a la benemérita y centenaria escuela de profesores de primaria de ese lugar, sino porque para dejar libre todo el terreno demolió la pequeña lonchería Ponte Xux.

El Estadio Sostenible ocupará el mismo terreno de la Normal de profesores y desde su presentación encendió la polémica.— Joaquín Chan

El gobierno municipal de Mérida no se escapa de las obras que generan polémica y la más emblemática, costosa y que no se olvida es el “paso deprimido” de Prolongación Paseo de Montejo que construyó hace 10 años la alcaldesa Angélica Araujo Lara. El túnel se inunda constantemente, no funciona y está en reparación.

Otro proyecto de la alcaldesa Angélica Araujo Lara fue el cambio de luminarias que ahora tiene endeudada al Ayuntamiento con más de $600 millones.

El alcalde Renán Barrera Concha arrastra “estas dos polémicas obras” y también ha recibido críticas por el Parque de Deportes Extremos, que no ha funcionado ni está terminado conforme al proyecto original.

El gobierno federal tampoco se salva de las críticas y polémica porque uno de sus proyectos emblemáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo es el Tren Maya, fracasó en Mérida porque no pudo construir la estación en el terreno de La Plancha por la inconformidad de la ciudadanía y los amparos promovidos por las comunidades indígenas mayas.

Y también recibe críticas porque López Obrador anunció más de hace un año la construcción de dos plantas generadoras de electricidad, la Mérida IV y la de Valladolid, pero ni siquiera se sabe cuándo iniciarán ambas obras, mientras los problemas ocasionados por el alto consumo y las altas tarifas continúan.

