Policía en Corto

Cae de 5 metros

Iván Ortega Aguilar, trabajador de Telmex, estaba en la parte alta de un poste de madera en la calle 29 con 18 de la colonia San Miguel, que cambiarían por otro. Por lo viejo, el poste se quebró desde la raíz y Ortega Aguilar cayó de cinco metros y se desmayó, sus compañeros solicitaron apoyo de paramédicos de la SSP, que en minutos llegaron; aunque el joven reaccionó, lo empaquetaron y trasladaron al hospital para su atención. La SSP tomó conocimiento, pero se retiró; los compañeros del lesionado siguieron sus labores.— Gabriel Chan Uicab

Robo en Centro de Salud

VALLADOLID.— Ayer por la mañana se descubrió que en el Centro de Salud, en la calle 47 con 20 de la colonia Oaxaqueña, ladrones quitaron el protector de una ventana delantera y entraron en la madrugada. El hecho se reportó y al lugar llegaron policías municipales que resguardaron el lugar; también se presentó una persona que se identificó como el administrador, quien no aportó ninguna información del probable botín.— Esteban Chuc Noh

No respeta distancia

La conductora de un Chevy propició un accidente en el Periférico de Mérida por no respetar la distancia reglamentaria respecto a otro vehículo, al que terminó chocando. El accidente ocurrió a las 3:30 de la tarde a la altura del kilómetro 38 en el Anillo Periférico. Por no respetar la distancia reglamentaria, la mujer golpeó por alcance a un automóvil Cruze que manejaba un joven. El golpe dejó daños de consideración en el auto responsable, pero no hubo personas lesionadas, por lo que los involucrados llegaron a un acuerdo para el pago de los daños.— Gabriel Chan Uicab