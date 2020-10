Policía en corto

Ciclista atropellado

Mientras hacía alto en la calle 60 con 67 del centro de Mérida, el ciclista Jesús Carrillo, de 57 años de edad, fue arrollado por un camión de valores cuyo guiador dobló a la derecha y no lo vio. La gente comenzó a hablarle al conductor, quien frenó y se evitó que le pasara encima, según comentaron testigos y el mismo afectado. Al sitio llegaron policías y paramédicos municipales para apoyar a don Jesús, quien dijo que es diabético y no tiene más que el ex Seguro Popular. El conductor permaneció en el lugar en espera de la aseguradora.— Darinka Ruiz