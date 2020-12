Policía en corto

“Sí me vio”

Un motociclista resultó lesionado luego de que un camión de carga lo golpeó en la carretera Mérida-Umán. El herido explicó que manejaba su tricimoto cargado con golosinas y frituras. A la altura de una fábrica de galletas, relató, se percató del camión que maniobraba para retornar incorporándose la vía. “Él dice que no me vio, pero sí me vio. Cuando sale del retorno golpea la moto”, dijo el guiador, que sufrió un fuerte golpe en el hombro derecho. Ambos llegarían a un acuerdo de pago de daños.— Gabriel Chan Uicab

Persiguen a rateros

TZUCACAB.— Vecinos de comisaría de Catmis informaron que ayer en la madrugada persiguieron a dos sujetos con playeras de antorchistas que se robaron una moto, una desbrozadora y una pantalla plana. Detuvieron a uno, el otro logró huir.— MARTÍN CHAC BACAB