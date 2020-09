Llevada a la Prodemefa

MÉRIDA.- La menor de edad que fue “rescatada” por agentes municipales al deambular sola y sin cubrebocas en el Centro fue trasladada a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa), según se averiguó en la Policía de Mérida.

A pregunta expresa de nuestros reporteros, voceros de la corporación policíaca insistieron en que no se esposó a la adolescente (de 11 años señalan unas versiones, de 16 años según otras).

Sin embargo, en el vídeo se observa que la menor en ningún momento deja de tener los brazos sobre la espalda y alrededor de sus muñecas se ven objetos metálicos.

El caso se hizo público la tarde del miércoles por un video del usuario Rodrigo Vinagera, quien escribió: “Una niña de 11 años no les importo que sea menor de edad brutalmente la llebaron sin importale su edad y su complexion fisica delgada es una niña lla ni lo niños se salvan (sic)”.

De acuerdo con una publicación de “El Universal”, la Policía Municipal señaló que “en ningún momento se detuvo a algún menor de edad en el centro de la ciudad, sino que se trató de una niña de 11 años de edad que deambulaba por las calles del Centro sin tapabocas y que no supo dar su dirección ni los nombres de ella o sus familiares”.

En la Policía Municipal se mantuvieron en esa versión. La corporación meridana reafirmó que la niña no fue detenida en ningún momento y que simplemente se le canalizó en la Unidad Especializada, pues allí se cuenta con personal especializado para atender a menores.

Como allí tampoco quiso dar sus datos, así como el nombre de al menos un familiar, la misma noche del miércoles fue enviada a la Prodemefa.

Sin reportes de robo

Respecto a algunos comentarios en las redes sobre que la niña estaba robando en un negocio cercano, se averiguó que no hay reportes de tal hecho. Los policías se le acercaron para exhortarla a ponerse el cubrebocas y preguntarle dónde estaban sus papás.

La menor no solo no quiso ponerse el accesorio, sino que alterada se negó a dar información. Como no había ningún familiar ni tutor cerca de ella, se determinó llevarla a la Unidad Especializada.

Se aclaró que no usar cubrebocas no es motivo para detener a nadie, pero la Policía puede exhortar a la ciudadanía a portar uno y que, en caso que la persona no tuviera, los elementos se lo pueden proporcionar.