La tarde de este lunes, se registró un accidente de tránsito en la Avenida 70 de Ciudad Caucel y el cruce con la carretera federal a Tetiz.

Según información recabada en el lugar de los hechos, la conductora de un automóvil tipo Jetta, que transitaba sobre la avenida 70 de norte a sur, al llegar al cruce con la carretera a Tetiz, no se percató del alto de disco que se encuentra en esa vía.

Al continuar su marcha, el automóvil de la mujer fue impactado por un automóvil marca Volkswagen, tipo sedán, que transitaba sobre la carretera con preferencia, de poniente a oriente.

La conductora del Jetta, asustada, decía: “no lo vi, si no, no hubiera pasado”, además de advertir que no tenía teléfono celular para llamar al asesor de su aseguradora.

Por su parte, el conductor del sedán aseguró que intentó evitar la colisión pero no lo consiguió.

Peligroso cruce

El lugar donde se registró el accidente es un cruce conflictivo por la gran afluencia vehicular que ahí se registra. La carretera federal a Tetiz separa la primera sección del fraccionamiento Sian Ka’an de las siguientes etapas. Un desarrollo habitacional de gran crecimiento y nutrida población.

Los vecinos de la zona han reportado en varias ocasiones la peligrosidad de cruce y han solicitado a las autoridades intervenir para disminuir los riesgos de accidentes.

Al lugar llegaron agentes estatales pertenecientes a la división de la Policía Metropolitana, quienes tomaron conocimiento de los hechos.

Un joven que se encontraba en el lugar del accidente le permitió a la conductora del Jetta utilizar su teléfono para llamar a su compañía de seguros, para llegar a un acuerdo sobre el pago de los daños.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas.- (Por Gabriel Chan Uicab).