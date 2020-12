Aclaran una suspensión

En proceso queja sobre un predio de la Alemán

De acuerdo con información de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, la suspensión de una obra el 26 noviembre pasado, en un inmueble de la avenida Alemán, se realizó al detectarse que ésta no tenía permiso de construcción.

Al no tener permiso de construcción se desconoce lo que se pretende hacer en ella, si fuera el caso de un uso diferente a casa habitación. Si fuera un uso diferente a vivienda se tendría que analizar si es compatible.

De no ser compatible, la construcción no procede y no podría seguir construyendo. Si fuera compatible el motivo de la construcción, se tendría que cumplir con el Reglamento de Construcciones de la ciudad de Mérida en cuanto a estacionamiento, áreas verdes, y seguridad estructural (firmada por un responsable), entre otras cosas, todo lo anterior después de pagar las sanciones correspondientes por construir sin permiso.

Planta

Como hemos informado, la obra en cuestión, un tercer piso sobre una antigua edificación cuya pared de fondo descansa sobre un muro de carga con columnas deficientes e insuficientes, tiene poco más de cuatro metros de ancho y una altura de casi nueve metros, motivó que un vecino presentara una denuncia ciudadana a finales de agosto pasado advirtiendo sobre la aparente peligrosidad del proyecto y el riesgo que éste representa para él y su familia, pues la obra colinda justo con su patio donde suelen jugar sus nietos.

Además, el vecino denunció que los trabajos en la obra se llevan al cabo solo por las noches, lo cual resultaba aún más sospechoso.

Visita

Sobre los tiempos en que se realiza la acción de suspensión, hay que precisar que al ser un procedimiento jurídico, se visitó a finales de agosto y se pidió la licencia, la cual no se exhibió. Posteriormente, se espera un tiempo para que el propietario o representante legal se apersone a la dirección de Desarrollo Urbano y manifieste lo que a derecho le corresponda.

Al no tener respuesta por parte del propietario o representante legal, se procede a dictar el acuerdo de suspensión. Por lo anterior, es importante señalar que esta suspensión estaba en desarrollo en la dirección antes citada, se indicó.

Hay que recordar que al ser un procedimiento jurídico se deben cubrir las formas y llevar al cabo todos los pasos, ya que si no se hace de esta forma puede derivar en un litigio y podría ser contraproducente al perder dicho litigio, por no seguir lo que establece el reglamento de actos y procedimientos administrativos del municipio de Mérida. Es decir, un juez podría ordenar regresar al principio, hacer todo como se establece, con la consecuencia que habría que hacer de nuevo todo el procedimiento y éste lleva mes y medio, de acuerdo con los tiempos jurídicos, y mientras tanto se levantaría la suspensión y podrían seguir construyendo.

Anteayer se realizó una nueva visita al lugar para constatar la suspensión.— Emanuel Rincón Becerra