Conductor de un auto se pasa el alto y causa un accidente en el Centro

El conductor de un automóvil tipo Jetta ocasionó un aparatoso accidente de tránsito en el centro de Mérida por no respetar la señal de alto.

De acuerdo con los datos obtenidos en el lugar de los hechos, el conductor de un auto tipo Jetta transitaba con su vehículo sobre la calle 71 del Centro.



Al llegar al cruce con la calle 66, el conductor señaló que hizo su alto y después continuó avanzando, sin embargo, admite que no se percató de la proximidad y velocidad con la que avanzaba una camioneta tipo Pic-Up, que circulaba con preferencia.

El automóvil colisionó con el costado izquierdo de la camioneta y la proyectó hacia la banqueta, y estuvo a punto de derribar una pared.

Para fortuna de los involucrados, no se reportaron lesionados, sin embargo el problema no se resolvió tan fácilmente, ya que el vehículo que causó el accidente no estaba asegurado, por lo tanto fue necesario que un perito de tránsito llegara al lugar para tomar conocimiento del hecho.- (Por Gabriel Chan Uicab).