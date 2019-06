“Eterna” discusión lleva un accidente ante la Fiscalía

“Yo no voy a pagar nada”

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tomaron conocimiento ayer de un accidente ocurrido en la calle 60 norte, donde ninguno de los conductores involucrados quiso hacerse responsable del accidente y mucho menos de su auto.

“Yo no voy a pagar nada, no hice nada”, decía uno de ellos, mientras que el otro con la misma actitud se negaba siquiera a pagar el deducible de su vehículo.

Los hechos fueron antes de las 9 de la mañana en la calle 60 Norte, donde un auto Figo era guiado por Alejandro Couoh Navarrete.

Al llegar al cruce con la calle 21 de Chuburná, el auto fue impactado por una camioneta Hyundai que manejaba un hombre de unos 30 años y que se incorporaba a la mencionada avenida.

El primer vehículo se salió de control y se proyectó al camellón, pasó sobre él y chocó con un árbol. No hubo lesionados pero ninguno de los guiadores quería responsabilizarse de lo ocurrido, uno porque no se sentía culpable y el otro porque no podía pagar el deducible.

Así, se enfrascaron en una “eterna” discusión, al grado que los ajustadores perdieron la paciencia y el del Figo le gritó a su cliente que dejará de hablar por teléfono para llegar a un acuerdo, que no llegó y un perito de Tránsito intervino y turnó el caso a la Fiscalía.— Gabriel Chan Uicab